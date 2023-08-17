Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Honda Respons Keluhan Rangka eSAF Vario Mudah Keropos: Perlu Ada Investigasi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |12:54 WIB
Honda Respons Keluhan Rangka eSAF Vario Mudah Keropos: Perlu Ada Investigasi
Motor Honda Vario 125 diduga miliki rangka mudah keropos. (Doc. Twitter: @hiburansosmed)
A
A
A

JAKARTA – Ramai di media sosial sebuah video memperlihatkan rangka motor Honda keropos, bahkan sampai patah.

Dalam unggahan video lainnya juga memperlihatkan skuter matik Vario 125 yang baru diantar dari diler sudah mengalami karatan pada rangkanya.

Berdasarkan penuturan pemilik video, motor Vario 125 miliknya diantar pada 22 Juli 2023 dan belum pernah digunakan untuk menerjang hujan.

Namun, rangka bagian bawah atau tepat di dek tengah, terlihat ada beberapa titik karat, terutama pada bagian sambungan las.

Diduga, rangka Enhanced Smart Architechture Frame (eSAF) yang merupakan pengembangan baru dari Astra Honda Motor (AHM) menjadi penyebabnya.

Pasalnya, ada banyak kasus motor matik Honda yang mengalami patah pada bagian rangka.

Pada unggahan video di akun Instagram @infodepok_id, terdapat keterangan, “Itu karena rangka sekarang tipis, saya ukur juga beat deluxe tebalnya hanya 2 cm, terkadang kalau habis tabrakan suka susah dipres, soalnya tipis,” tulisnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor (AHM), Octavianus Dwi Putro, mengatakan insiden rangka patah dan berkarat bisa disebabkan banyak hal. Ini bukan berarti ada kesalahan pada produksi.

“Tergantung case-nya, kita banyak sekali menangani (kasus rangka patah). Kalau case-nya kesalahan pemakaian, ya kita akan ganti,” kata Octa kepada wartawan di GIIAS 2023, ICE BSD City, Tangerang.

Octa juga menyampaikan bahwa kasus rangka patah akibat keropos karena berkarat bisa disebabkan oleh air laut.

Halaman:
1 2
      
