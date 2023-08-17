Advertisement
TECHNO

Daftar Aplikasi Absen Offline di Pasaran dan Alternatifnya

Karina Asta Widara , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |16:58 WIB
Daftar Aplikasi Absen Offline di Pasaran dan Alternatifnya
Foto: Dok Freepik
Jakarta- Pencatatan kehadiran karyawan setiap hari bukan hanya untuk mengetahui apakah karyawan tersebut masuk kerja, terlambat, atau justru tidak masuk kerja. Kegiatan mencatat kehadiran karyawan berkaitan dengan nilai kedisiplinan sekaligus untuk menentukan benefit berupa gaji yang akan didapatkan.

Untuk mencatat kehadiran karyawan, perusahaan dapat menggunakan aplikasi absen online. Sebelum itu, ada juga aplikasi absensi offline yang biasa digunakan. Penggunaan aplikasi absensi offline bertujuan untuk mengatasi kendala teknis seperti sinyal. Meski tak terhubung dengan internet, karyawan tidak terhambat saat ingin melakukan absensi.

Daftar Aplikasi Absensi Offline

Aplikasi absensi offline merupakan jenis absensi yang tidak mengandalkan sinyal internet dan tidak terhubung secara online. Jenis absensi ini lebih terkesan konvensional dan dilakukan secara manual. Ada beberapa jenis absensi offline yang bisa digunakan, yaitu:

1. Absensi Manual

Absensi manual adalah jenis absensi yang tidak menggunakan teknologi elektronik dalam penerapannya. Biasanya absensi manual hanya menggunakan buku atau daftar hadir yang diisi oleh karyawan begitu datang di lokasi kerja.

Keunggulan absensi manual adalah tidak membutuhkan biaya yang besar dalam penggunaannya. Selain itu, absensi model ini juga lebih cocok bagi karyawan yang tidak terlalu melek teknologi.

      
