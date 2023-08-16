Kapan iOS 17 akan Diluncurkan Apple?

JAKARTA - Apple bersiap untuk merilis iPhone 15 bulan September 2023. Publik pun dibuat penasaran kapan kira-kira Apple meluncurkan iOS 17?

Dalam versi beta developper, iOS 17 menghadirkan beberapa fitur baru di aplikasi telepon, FaceTime dan pesan. Selain itu, terdapat juga kontak yang dipersonalisasi, pesan video, autocorrect yang lebih cerdas, opsi AirDrop yang ditingkatkan, dan aplikasi jurnal.

iOS 17 versi beta developer memang tidak ditujukan untuk penggunaan umum. Hal ini bertujuan membantu mereka memperbarui aplikasi dan mendapat akses awal ke fitur yang akan datang.

Sejak berita ini diturukan oleh Okezone Techno, iOS terakhir yang masih digunakan adalah iOS 16.5. Apple sendiri belum mengumumkan lebih lanjut kapan versi iOS 17 akan dirilis untuk umum.

Melihat dari kebiasaan Apple, iOS terbaru biasanya diluncurkan seminggu dari perilisan perangkat baru mereka. Dalam konteks ini, terdekat iPhone 15 dijadwalkan akan meluncur pada tanggal 12 atau 13 September 2023.