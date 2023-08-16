Samsung Galaxy S24 akan Bawa Fitur Konektivitas Satelit Seperti iPhone 14

JAKARTA - Samsung Galaxy S24 akan membawa fitur konektivitas satelit seperti halnya teknologi di iPhone 14. Kabar tersebut disampaikan oleh Menteri Sains, Teknologi, dan TIK, Korea Selatan, Lee Jong-ho.

Sebelumnya rencana tersebut sempat beredar jelang perilisan Samsung Galaxy S23. Namun rumor itu ternyata meleset dan baru akan siap digunakan pada generasi Galaxy S selanjutnya.

Dilansir dari Gizchina, Selasa (16/8/2023), dia mengungkapkan bahwa merek smartphone lokal berencana meluncurkan layanan baru tahun depan yang akan memungkinkan transfer data antara ponsel 5G dan satelit.

Meski tidak disebut secara gamblang, namun tidak sulit untuk menebak jika merek yang dimaksud adalah Samsung.

Dugaan semakin kuat mengingat Samsung Galaxy S24 bakal dibekali prosesor Snapdragon 8 Gen 3 yang dapat bekerja dengan satelit Low Earth Orbit (LEO). Ini membawa dukungan untuk panggilan darurat dan teks.

Samsung dilaporkan bekerja sama dengan Iridium, sebuah perusahaan dengan satelit orbit rendah untuk keadaan darurat. Tapi sayangnya ini semua masih sebatas rumor. Belum ada kepastian dari pihak Samsung terkait kabar yang beredar.