Arab Saudi dan UAE Borong Ribuan Chip Nvidia, Buat Apa?

JAKARTA - Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UAE) telah resmi bergabung dalam perlombaan pengembangan kecerdasan buatan atau biasa disebut AI. Tak tanggung-tanggung, kedua negara telah memborong ribuan chip Nvidia.

Dihimpun dari Techspot, Rabu (16/8/2023), kedua negara membeli ribuan chip termasuk H100 yang disebut CEO Nvidia Jensen Huang sebagai chip pertama yang dirancang untuk AI generatif. Mereka betekad untuk menjadi pemimpin global di bidang AI.

Arab diketahui membeli setidaknya 3.000 GPU Nvidia H100, dengan 14.592 inti CUDA, kapasitas HBM3 80GB, dan memori 5.120-bit yang harganya sangat mahal. Sementara UAE telah membeli ribuan chip Nvidia dan telah mengembangkan model bahasa besar sendiri yang diberi nama Falcon.

Sebagai perbandingan, OpenAI saja melatih ChatGPT hanya pada 1.024 chip A100. Kedua negara disebut akan menerima lebih dari 3.000 chip pada akhir tahun 2023. Universitas Saudi menggunakan chip tersebut untuk membangun superkomputernya sendiri, Shaheen III.

Ini akan mengemas 700 chip super Grace Hopper, yang menggabungkan CPU Grace dan GPU Inti Tensor H100. Chip tersebut juga digunakan untuk membuat LLM, yang dikembangkan oleh peneliti China.

Tidak jelas untuk apa tujuan kedua negara Teluk ikut masuk ke dalam perlombaan pengembangan AI. Namun sejumlah pihak menduga mereka akan memanfaatkan AI untuk tujuan seperti pengawasan terhadap warganya dan untuk menjaga keamanan nasional.

Jika benar, menurut beberapa ahli ini merupakan prospek yang memprihatinkan karena dan sistem mereka mungkin tidak memiliki pagar etis yang ditemukan di versi Barat. Dan kedua negara terkenal tidak memiliki reputasi yang baik dalam hak asasi manusia.

