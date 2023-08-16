NASA Mulai Uji Coba Roket untuk Misi Mars dari Planet Lain

JAKARTA - NASA serius dalam mewujudkan misi ke planet Mars. Dikabarkan bahwa Lembaga Antariksa Amerika Serikat itu sudah memulai uji coba roket baru yang diluncurkan dari planet lain.

Dihimpun dari Gizmodo, Rabu (16/8/2023), tim di belakang Mars Ascent Vehicle (MAV) telah menguji motor roket padat tahap pertama dan kedua di ruang vakum yang mensimulasikan suhu dingin di Mars.Menurut NASA, tes ini dilakukan sebagai langkah penting dalam proses pengambilan sampel bebatuan di planet Mars.

"Tes ini menunjukkan bangsa kita memiliki kapasitas untuk mengembangkan kendaraan peluncuran yang cukup ringan untuk sampai ke Mars dan cukup kuat untuk menempatkan satu set sampel ke orbit untuk dibawa kembali ke Bumi,” kata manajer propulsi MAV di NASA, Benjamin Davis.

“Perangkat keras memberi tahu kami bahwa teknologi kami siap untuk melanjutkan pengembangan," lanjutnya.

BACA JUGA: Game Ini Simulasikan Bagaimana Menjelajah Planet Mars

Untuk diketahui, NASA tengah berfokus untuk menjalankan misi yang cukup komplek yang diberi nama Mars Sample Return. Ini melibatkan armada pesawat ruang angkasa, termasuk pengorbit, pendarat, dua helikopter, dan roket.

Untuk menguji MAV, tim menyiapkan motor pengembangan yang akan membantu mereka menyesuaikan desain sebelum mulai membangun yang sebenarnya. Motor pengembangan SRM2 diuji pada 29 Maret di fasilitas Northrop Grumman sementara SRM1 diuji pada 7 April di Pangkalan Angkatan Udara Edwards di California.