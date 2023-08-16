Tetapkan Juli 2023 Jadi Bulan Terpanas Sepanjang Masa, NASA Beri Penjelasan

JAKARTA - Bulan Juli 2023 ditetapkan sebagai bulan terpanas sepanjangan masa mengalahkan rekor yang pernah terjadi sebelumnya di 1880. Fakta itu disampaikan ilmuwan dari Goddard Institute for Space Studies (GISS) milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau National Aeuronautic and Space Administration (NASA).

Dalam pengamatan mereka, Juli 2023 memiliki suhu lebih panas 0,24 derajat celcius dibanding bulan Juli-juli lainnya. Selain itu Juli 2023 jauh lebih panas 1,18 derajat celcius dibandingkan bulan yang sama dalam rentang waktu 1951 hingga 1980.

"NASA memastikan Juli 2023 merupakan bulan terpanas yang ada dalam catatan kami. Setiap tempat di Bumi kini merasakan langsung dampak dari krisis iklim," ujar Bill Nelson, salah satu petinggi NASA.

"Jawabannya sudah sangat jelas, kita harus bertindak segera unutk melindungi masyarakat dan planet ini yang cuma satu-satunya kita punya," tambahnya.

Untuk mendapatkan kesimpulan itu, NASA mengumpulkan data catatan suhu dari seluruh permukaan Bumi dengan menggunakan puluhan ribu stasiun metrologi. Selain itu mereka juga mencatat suhu permukaan laut dengan cara memanfaatkan informasi dari kapal laut dan pelampung.

Data itu kemudian dianalisa menggunakan metode yang memperhitungkan jarak stasiun temperatur yang bervariasi di seluruh dunia. Selain itu mereka juga mempertimbangkan efek pemanasan perkotaan yang dapat mendistorsi perhitungan.

“Juli ini tidak hanya lebih hangat dari Juli sebelumnya. Ini adalah bulan terhangat dalam rekor kami, sejak tahun 1880,” kata Gavin Schmidt, Direktur GISS.

Dia mengatakan secara ilmiah kondisi itu jelas ini tidak normal. Apalagi pemanasan yang terjadi di Bumi saat ini dikarenakan oleh emisi gas rumah kaca. "Kenaikan suhu rata-rata itu memicu panas ekstrem yang berbahaya yang dialami orang-orang di sini, di rumah dan di seluruh dunia," jelasnya.