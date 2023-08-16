Link Live Streaming Upacara 17 Agustus 2023 di Istana

JAKARTA - Berikut link live streaming upacara 17 Agustus 2023, Kamis di Istana Kepresidenan untuk peringatan HUT RI ke-78. Para masyarakat dapat mengikutinya secara virtual lewat informasi berikut.

Sebelumnya Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden RI, Bey Machmudin menyebutkan pemerintah ingin seluruh masyarakat Indonesia dapat memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-78 dengan penuh keceriaan.

Hal tersebut disampaikan Bey Machmudin kepada awak media usai menghadiri gladi kotor upacara bendera dalam memperingati HUT RI yang ke-78 di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Minggu (13/8/2023).

"Persiapannya hanya tinggal detail detail, jadi sudah cukup baik. Tapi ya memang detail detailnya harus kita perhatikan, kita ingin yang sempurna, jadi masyarakat yang menonton baik yang langsung ataupun tidak langsung akan senang dan tertarik, jadi walaupun yang di rumah kita ingin mereka merasakan keceriaan," ujar Bey.

Sejumlah penampilan artis dan sosok dalam memeriahkan HUT RI ke-78 di Istana Kepresidenan Jakarta kata Bey juga akan menjadi surprise yang diharapkan dapat menghibur warga negara Indonesia.

"Ditunggu saja pastinya ada yg menarik performer yang hadir," jelasnya.