HOME OTOTEKNO TECHNO

Gokil! Cristiano Ronaldo Jadi Manusia Pertama yang Punya 600 Juta Pengikut di Instagram

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |19:34 WIB
Gokil! Cristiano Ronaldo Jadi Manusia Pertama yang Punya 600 Juta Pengikut di Instagram
Cristiano Ronaldo jadi manusia pertama dengan jumlah pengikut terbanyak di Instagram (Foto: Al Nassr)
A
A
A

 

JAKARTA - Pemain Al Nassr, Cristiano Ronaldo menjadi manusia pertama di dunia yang memiliki 600 juta pengikut di Instagram. Dia bahkan melewati nama-nama terkenal seperti Kyle Jenner hingga sang rival Lionel Messi.

Dalam akun @cristiano kapten Timnas Portugal itu juga diketahui memiliki bayaran termahal sebagai selebgram. Pencaian itu tidak lepas dari sepak terjang sang pemain di pentas lapangan hijau.

Selain langganan menjadi brand ambassador merek-merek ternama, prestasinya di tiap klub juga mempengaruhi jumlah pengikutnya di Instagram.

Sebagai perbandingan, saat November 2022 Ronaldo baru memiliki 500 juta pengikut di Instagram. Itu artinya mantan pemain Manchester United itu sukses menggaet 100 juta orang hanya dalam waktu kurang dari satu tahun.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
