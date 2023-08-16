Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mirip Tiktok, Youtube Music Punya Umpan Video Vertikal

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |16:02 WIB
Mirip Tiktok, Youtube Music Punya Umpan Video Vertikal
Video umpan vertikal Youtube Music yang diberi nama Sampel (Foto: Youtube)
JAKARTA - Tren umpan video vertikal Tiktok nampak cukup laris menarik pengguna. Hal inilah yang mungkin diadopsi Youtube Music untuk umpan video yang mereka sebut Sampel. 

Sampel menjadi tab baru di bawah aplikasi Youtube Music. Dengan mengetuk Sampel maka secara otomatis pengguna akan memulai klip video pendek secara vertikal dari rekomendasikan oleh Youtube Music.

Rekomendasi akan diberikan sesuai dengan profil selera pengguna, pendekatan kepada artis serta musik yang pengguna sukai, yang mungkin belum pernah didengarkan sebelumnya.

Lewat umpan video Sampel pengguna bisa langsung mengekuk jempol dan akan menyimpan lagu ke playlist 'lagu yang disukai'. Pengguna juga dapat menyipan lagu ke daftar playlist lain sesuka mereka.

"Kami ingin memudahkan Anda mempelajari lebih dalam lagu dan artis yang Anda temukan dan sukai semuanya tanpa keluar dari YouTube Music," ujar YouTube dalam sebuah pernyataan, dikutip Rabu, (16/8/2023).

"Kami berharap dapat menginspirasi Anda untuk membangun hubungan seumur hidup dengan artis yang belum pernah Anda dengar sebelumnya," imbuhnya.

