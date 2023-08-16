Harga Ramah di Kantong, Ini Deretan Mobil Rp100 Jutaan di GIIAS 2023 Termasuk Dua Mobil Listrik

Tampang mobil LCGC di GIIAS 2023 yang bisa menjadi pilihan konsumen karena masih ramah di kantong. (Foto: Okezone)

PAMERAN otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, di ICE BSD City, pada 10-20 Agustus, tidak melulu bicara tentang harga kendaraan mewah. Tetap ada kendaraan dengan harga yang masuk kategori wajar.

GIIAS memang menjadi surga pecinta otomotif. Selain menjadi referensi teknologi industri kendaraan masa depan dengan sajian sederet model kendaraan canggih bahkan masih prototipe. Tapi, pengunjung juga tetap bisa mendapatkan mobil dengan harga di kisaran 100 jutaan rupiah.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, terdapat beberapa mobil yang dijual dengan harga terjangkau di GIIAS 2023. Bahkan, ada dua mobil listrik yang bisa diboyong dengan harga Rp100 jutaan pada ajang tersebut.

Daftar Harga Mobil 100 Jutaan di GIIAS 2023

1. Daihatsu Ayla

Label sebagai mobil segmen LCGC belum berubah dari Daihatsu Ayla. Dengan harga kompetitif, tak berlebihan jika mobil ini memiliki pasar cukup besar di Indonesia. Varian paling dasar dipasarkan mulai dari Rp134 juta dan tertingginya menyentuh Rp189,9 juta. Sepanjang GIIAS 2023, Daihatsy memberkan diskon sampai Rp11 juta untuk pembelian Ayla.

2. Daihatsu Sigra

Menjadi favorit untuk keluarga besar, karena mobil ini masuk kategori MPV 7-seater. Sigra masuk dalam segmen LCGC ini juga mejeng di GIIAS 2023 dengan harga Rp100 jutaan.

Sigra dibanderol mulai Rp136 juta sampai Rp180 juta dengan status on the road (OTR) Jakarta. Sigra juga menawarkan potongan yang menarik senilai Rp15 juta selama pameran. Dengan tawaran tersebut tentu saja menarik untuk pengunjung.