Mitsubishi XFORCE Dilengkapi Fitur Dynamic Sound Yamaha Premium, Simak Kehebatannya di Sini!

JAKARTA – Mitsubishi Motors resmi memperkenalkan compact SUV terbarunya yang diberi nama Mitsubishi XFORCE di event otomotif besar Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 pada Kamis (10/8/2023) lalu. Mitsubishi XFORCE ini merupakan wujud sebuah SUV yang nyaman dan tentu saja memberikan rasa tenang bagi penggunanya.

Compact SUV 5-seater ini menawarkan fitur-fitur canggih dan telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia. President Director PT MMKSI Atsushi Kurita mengungkapkan bahwa konsumen akan melihat sebuah game changer yang cantik persembahan Mitsubishi Motors untuk pasar compact SUV.

“Dengan banyak fitur dan teknologi yang dikembangkan untuk memenuhi ekspektasi konsumen Indonesia, seperti empat mode berkendara yang memberikan performa terbaik di berbagai kondisi jalan, kreasi bersama sistem audio premium dengan Yamaha, dan masih banyak lagi,” ujarnya.

BACA JUGA:

Salah satu terbaik yang terdapat dalam compact SUV ini adalah interior yang nyaman, termasuk fitur Dynamic Sound Yamaha Premium. Dynamic Sound Yamaha Premium, sebuah sistem audio yang dikembangkan atas kolaborasi semangat dan teknologi Mitsubishi Motors dengan Yamaha, melibatkan engineer Mitsubishi Motors dan Yamaha Sound Meister, menciptakan dynamic sound untuk sistem audio tingkat tinggi.

Fitur ini dilengkapi dengan 8 speaker terintegrasi dan 4 Preset Equalizer, yaitu Signature (classic jazz, blues), Lively (pop dance), Powerful (rock, hip hop), dan Relaxing yang tentu saja dapat disesuaikan dengan mood pengendara, serta fitur Speed Compensated Volume (SCV).

Executive Vice President Mitsubishi Motors Corporation Hiroshi Nagaoka. (Foto: dok Okezone/Arif Julianto)