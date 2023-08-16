Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cek Keunggulan Desain Interior Mitsubishi XFORCE di Sini

Aris Kurniawan , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |17:31 WIB
Cek Keunggulan Desain Interior Mitsubishi XFORCE di Sini
Desain interior Mitsubishi XFORCE luas, mewah, dan memberikan kenyamanan bagi pengguna. (Foto: dok Mitsubishi Motors)
A
A
A

JAKARTA - Pada momen akbar pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 di ICE BSD, yang dibuka pada Kamis (10/8/2023), pabrikan otomotif Jepang Mitsubishi Motor meluncurkan generasi terbaru Mitsubishi XFORCE (XFORCE).

Mitsubishi XFORCE hadir dengan desain interior yang luas, mewah, dan memberi kenyamanan mengesankan bagi seluruh penumpang. Bila dibandingkan dengan mobil sport sekelasnya, seperti Honda HR-V dan Creta dari Hyundai, desain interior Mitsubishi XFORCE memiliki ruang lebih lapang.

Desain interior yang lapang dimulai dari dasbor dan panel instrumen yang mengusung konsep horizontal axis guna memberi keleluasaan pandangan ke depan, sekaligus memungkinkan pengemudi melihat perubahan posisi kendaraan saat berkendara di permukaan yang kasar.

Bentuk panel instrumen sangat dinamis, membentang hingga trim pintu yang menciptakan area terbuka dan luas. Panel instrumen juga dilindungi lapisan melange yang mencuatkan kesan mewah dan tahan terhadap noda, menciptakan ruang yang nyaman sehingga penumpang dapat bersantai seperti berada di ruang tamu mereka sendiri.

Interior Mitsubishi XFORCE. (Foto: dok Mitsubishi Motors)


Pada jok kursi dibuat lebih tebal dan ergonomis, juga memiliki area bahu yang luas guna menahan gerakan tubuh ke samping saat perubahan jalur atau saat berkendara di jalan yang kasar dan berlubang. Selain itu kursi dapat diatur secara 40/20/40, sehingga bisa memuat lebih banyak barang tanpa mengganggu kenyamanan tiga penumpang di belakang.

Halaman:
1 2 3
      
