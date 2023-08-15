Huawei MatePad 11,5 Bakal Hadir di Indonesia, Diklaim Jadi Tablet Rasa Laptop

JAKARTA - Huawei MatePad 11,5 dipastikan akan hadir di Indonesia pada akhir bulan ini. Tablet entry-level ini dibekali sejumlah fitur dan aplikasi pendukung yang menjadikannya seperti layaknya laptop.

Country Head of Huawei Device Indonesia, Partrick Ru, menyebut Huawei MatePad 11,5 dapat menjadi solusi tablet murah dengan spek yang bersaing.

"Kebutuhan tablet padat performa dengan harga terjangkau makin meningkat di Indonesia. Oleh sebab itu, kami kembali hadir dengan tablet rasa PC, HUAWEI MatePad 11.5." beber Partrick dalam keterangannya.

Huawei MatePad 11.5 didukung oleh dapur pacu Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) dan RAM hingga 8GB yang membuatnya mampu digunakan dalam jangka panjang.

Huawei MatePad 11.5 juga mengusung layar FullView Display 11,5 inci dengan resolusi 2.2K, rasio aspek 3:2 dan refresh rate 120Hz. Selain mendukung pengalaman bekerja dan belajar di layar yang lebih lapang, kegiatan streaming hingga bermain mobile game di tablet ini terasa lebih seru.