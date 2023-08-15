Fitur iPhone Emergency SOS Selamatkan Keluarga dari Kebakaran Hutan

MAUI - Fitur iPhone Emergency SOS berhasil menyelamatkan satu keluarga dari kebakaran hutan di pulau Maui, Hawaii. Fitur ini langsung terhubung via Satellite milik Apple.

Diketahui keluarga beranggotakan lima orang itu terjebak dalam kebakaran hutan. Lantaran tidak adanya sinyal, salh satu dari anggota keluarga itu lantas menggunakan fitur panggilan darurat di iPhone. Regu penyelamat akhirnya datang dan proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit.

Fitur canggih itu juga dibagikan oleh pengguna X, Michael J. Miraflor. Dia membagikan layar percakapan dengan Layanan Darurat yang juga tersedia dalam iPhone Emergency SOS via Satellite.

Lebih lanjut fitur ini sejatinya hanya ada pada jajaran iPhone 14 dan dapat digunakan secara gratis di dua tahun pertama setelah aktivasi. Jika sudah diaktifkan, pengguna dapat menjawab sejumlah pertanyaan mengenai keadaan darurat yang sedang dialami saat ponsel terhubung ke satelit.

Setelah itu sinyal bantuan akan dikirim ke pusat relai untuk dilanjutkan kepada layanan SAR atau instansi terkait.

Meski terlihat canggih, sayangnya fitur iPhone Emergency SOS belum tersedia di Asia. Fitur itu baru tersedia di Amerika Serikat, Kanada, Austria, Belgium, Jerman, Prancis, Luxembourg, Inggris, dan Portugal.

(Saliki Dwi Saputra )