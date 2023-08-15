Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Aplikasi Editing Video Gratis di HP, Sat-set Langsung Jadi!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |22:00 WIB
5 Aplikasi Editing Video Gratis di HP, Sat-set Langsung Jadi!
5 Aplikasi editing video gratis di HP (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Untuk menghasilkan konten video yang menarik di media sosial semakin mudah untuk dilakukan. Bahkan ada sejumlah aplikasi gratis yang bisa membantu kamu mengedit video di ponsel. 

Dengan dukungan kamera ponsel yang semakin bagus, tidak menutup kemungkinan kualitas video yang dihasilkan juga semakin baik. Jika dulu kamu membutuhkan laptop atau PC, kini banyak ponsel yang sudah bisa me-render video berdurasi pendek dengan hitungan detik.

Lantas apa saja aplikasi editing video di HP yang cocok untuk para pemula? Berikut rangkuman dari Okezone.com.

1. FilmoraGo

Di urutan pertama ada aplikasi FilmoraGo yang tersedia di Android dan juga iPhone. Di FilmoraGo terdapat segudang fitur-fitur dasar yang berguna dalam menyunting video, seperti fitur pemangkasan, pemotongan, penambahan tema dan juga musik.

Ada juga fitur penambahan transisi, slow motion, penambahan teks, dan banyak lainnya. Selain banyak fitur-fitur di dalamnya yang bisa digunakan secara gratis, FilmoraGo juga memungkinkan pengguna menghilang watermark dalam video.

2. KineMaster

Selanjutnya ada aplikasi bernama KineMaster. Ini merupakan salah satu aplikasi pengeditan di hp yang menyediakan fitur-fitur yang mudah serta nyaman digunakan baagi para pengguna Android.

Di KineMaster, pengguna bisa mengimpor file dari media yang berbeda dengan mudah. Fitur lainnya dapat memudahkan untuk memotong, memberikan efek hingga menambah tulisan dalam video.

