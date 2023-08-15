Ahok Bahas Polusi Udara Jakarta yang Memburuk, Soroti BBM Kualitas Rendah

JAKARTA – Polusi udara di Jakarta kian mendapat sorotan, karena telah melebihi ambang batas aman yang ditentukan WHO.

Merespons hal itu, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengatakan polusi udara bisa terjadi akibat penggunaan BBM kualitas rendah.

Pasalnya, BBM kualitas rendah membuat pembakaran di dalam mesin bermotor tidak sempurna sehingga hasilkan emisi sangat tinggi.

“Sebetulnya, dulu kita cabut (BBM) Premium lu pada teriak. Itu Premium jelas kotor kan, Pertalite juga nggak sesuai,” kata Ahok saat ditemui di GIIAS 2023, ICE BSD City, Tangerang, Selasa (15/8/2023).

Menurutnya, BBM dengan kualitas rendah seharusnya dihapuskan dan Pertamina hanya menjual bahan bakar dengan oktan atau RON di atas 90.

Selain itu, menurutnya Pertamina juga harus sudah menjual bahan bakar terbarukan.

“Makanya saya bilang sama Pertamina, kita punya Pertashop begitu banyak. Kenapa inflasi itu tinggi di rumah tangga? Terutama di energi rumah tangga dan transport, selain ada avtur, kita sudah bisa bikin bioavtur, Pertamina sudah bisa bikin 100 persen,” ujarnya.