Cara Kerja Mesin 2 Tak dan 4 Tak, Ini Perbedaannya

Cara Kerja Mesin 2 Tak dan 4 Tak (Foto:RD)

MEMAHAMI cara kerja mesin 2 tak dan 4 ini perlu diketahui oleh pemilik kendaraan. Lantaran beberapa pengguna kendaraan tidak banyak yang tahu mengenai kerja sistem mesin dan teknologi pada motor tersebut.

-Lantas bagaimana cara kerja mesin 2 Tak dan 4? Simak penjelasannya di sini:

Pada sepeda motor yang menggunakan mesin 2 tak, hanya terdapat dua langkah pembakaran, yakni langkah hisap, kompresi serta langkah usaha dan buang.

Langkah hisap dan kompresi terjadi saat piston bergerak dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas.

Lalu ada campuran udara dan bahan bakar nantinya akan masuk ke poros engkol dan dimampatkan pada langkah kompresi. Hal ini terjadi dalam dua langkah.

Langkah pertama terjadi saat piston bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Sedangkan tahap selanjutnya pada busi yang memantik campuran udara dengan bahan bakar hingga terjadi pembakaran. Nantinya, hasil pembakaran akan langsung dibuang melalui katup outlet. Hanya memiliki 2 proses pembakaran membuat tenaga yang dihasilkan lebih tinggi sehingga akselerasi motor menjadi jauh lebih kencang.

Beberapa contoh motor 2 yakni Yamaha F1ZR, Suzuki RGR 150, Honda NSR 150R, dan lain sebagainya. Sayangnya cara kerja mesin 2 Tak dan 4 berbeda.

Adapun mesin 4 tak memiliki 4 tahap pembakaran, yakni langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang.