Cheat GTA San Andreas PS2 Anti Polisi

JAKARTA - Bebas bikin onar di GTA San Andreas bisa menggunakan daftar kode cheat game GTA San Andreas PS2 anti Polisi yang pastinya akan bikin permainan makin seru dan menegangkan. Karena dengan cheat ini karakter bisa kabur dari kejaran polisi.

Kode cheat ini otomatis sangat dibutuhkan saat bermain khususnya oleh para player yang biasa menggunakan PS2.

Game GTA San Andreas masuk dalam kategori game yang sering dimainkan. Terlebih di platform PS2 yang peminatnya selalu ramai.

BACA JUGA: Daftar Cheat GTA San Andreas PC Terlengkap dan Terbaru 2023

Berdasarkan namanya, cheat itu tentu saja bertujuan agar para pemain terhindar dari kejaran polisi ketika melakukan kejahatan. Namun sejatinya, cheat GTA PS2 anti polisi belum ada sampai saat ini. Tetapi bisa diakali dengan mengurangi position wanted.

Petualangan dan aktivitas di luar nalar dalam GTA San Andreas di PS2 memang sangat menarik. Tapi juga harus bersiap bila polisi mengejar. Namun jika ingin bebas rusuh tanpa dikejar polisi, maka dibutuhkan cheat anti polisi.