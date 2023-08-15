Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA San Andreas PS2 Anti Polisi

Hafid Fuad , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |19:40 WIB
Cheat GTA San Andreas PS2 Anti Polisi
Kode cheat untuk game GTA San Andreas (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Bebas bikin onar di GTA San Andreas bisa menggunakan daftar kode cheat game GTA San Andreas PS2 anti Polisi yang pastinya akan bikin permainan makin seru dan menegangkan. Karena dengan cheat ini karakter bisa kabur dari kejaran polisi.

Kode cheat ini otomatis sangat dibutuhkan saat bermain khususnya oleh para player yang biasa menggunakan PS2.

Game GTA San Andreas masuk dalam kategori game yang sering dimainkan. Terlebih di platform PS2 yang peminatnya selalu ramai.

Berdasarkan namanya, cheat itu tentu saja bertujuan agar para pemain terhindar dari kejaran polisi ketika melakukan kejahatan. Namun sejatinya, cheat GTA PS2 anti polisi belum ada sampai saat ini. Tetapi bisa diakali dengan mengurangi position wanted.

Petualangan dan aktivitas di luar nalar dalam GTA San Andreas di PS2 memang sangat menarik. Tapi juga harus bersiap bila polisi mengejar. Namun jika ingin bebas rusuh tanpa dikejar polisi, maka dibutuhkan cheat anti polisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/326/3148353//gta_san_andreas-iPN6_large.jpg
Cheat GTA San Andreas PC Paling Lengkap di Dunia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/326/3137872//gta_v-nzp8_large.jpg
Intip Cheat GTA 5 PS4 Buat Pesawat Jet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/326/3136459//grand_theft_auto_v-KgIi_large.jpg
Ini Cheat GTA 5 PS4 Uang Tak Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/326/3131451//gta_san_andreas-4lfk_large.jpg
Daftar Lengkap Cheat GTA San Andreas PS2 Motor Drag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/326/3122961//grand_theft_auto_v-LtKC_large.jpg
Daftar Cheat GTA 5 untuk PS5 Terlengkap dengan Cara Pakainya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/326/3117871//gta_san_andreas-MlTX_large.jpg
Daftar Cheat Kode GTA San Andreas PS 3 Paling Lengkap dan Terbaru 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement