100+ Kode Cheat GTA San Andreas di PS2

JAKARTA - Terdapat 100+ Kode Cheat GTA San Andreas di PS2 yang akan dibahas pada artikel berikut ini. Menariknya semua pemain dapat mencobanya agar permainan mereka menjadi lebih mudah.

Game lawas seri Game Theft Auto (GTA) di PlayStation 2 (PS2) memang memiliki daya tarik dan penggemarnya sendiri. Salah satunya adalah penggunaan cheat.

Umumnya game GTA di konsol lainnya, penggunaan cheat yang menjadikan sosok Carl Johnson tak terhentikan saat menjalani misi. Salah satu cheat yang paling dilirik pemain adalah cheat darah keba

Kode cheat di game GTA San Andreas memang beragam. Mulai dari cheat karakter, cheat senjata, hingga mengeksploitasi jalannya permainan. Dengan begitu, berikut daftar cheat GTA San Andreas untuk konsol PS2 terlengkap.

Berikut 100+ kode cheat GTA San Andreas di PS2:

Cheat Senjata:

- Senjata 1 : R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

- Senjata 2 : R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri,bawah, bawah, kiri

- Senjata 3 : R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, bawah

- Dua senjata : bawah, kotak, x, kiri R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1

Cheat Skill Karakter:

- Melompat tinggi : atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2,

- Berotot : segitiga , atas, atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kiri.

- Sex appeal max : bulat, segitiga, segitiga, atas, bulat, R1, L2, atas, segitiga, LI,L1,L1

- Pukulan maut : atas, kiri, x , segitiga, R1, bulat, bulat, bulat L2.

- BMX lompat tinggi : segitiga, kotak, bulat, bulat, kotak, bulat, bulat, L1, L2, L2, R1,R2

- Menggunakan senjata di mobil : atas, atas, kotak, L2, kanan, x, R1, bawah, R2, bulat.