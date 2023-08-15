Game Ini Simulasikan Bagaimana Menjelajah Planet Mars

JAKARTA - Industri game semakin hari kian berkembang. Saat ini bahkan ada banyak sekali ragam jenis game yang dapat di mainkan, salah satu yang menarik yang baru saja dirilis dalam versi beta adalah game berjudul Mars First Logistics.

Dikembangkan oleh studio indie Australia Shape Shop, Mars First Logistics adalah game simulator fisika yang pada dasarnya akan membawa pemain menjelajah luar angkasa dan mengangkut kargo di antara berbagai struktur di pangkalan Mars.

BACA JUGA:

Di sini pemain juga dimungkinkan untuk merancang kendaraan pengangkut sendiri agar memiliki fungsi yang diperlukan untuk mengangkut objek ke tujuannya sesuai dengan misi, sebagaimana dihimpun dari Mashable, Selasa (15/8/2023).

Mars First Logistics juga menawarkan cetak biru kendaraan sederhana seperti Watering Can Lifter, yang dapat pemain pilih untuk dibuat secara instan. Selama penjelajahan di Mars, pemain akan disuguhkan pemandangan bukit dan tanah merah.

BACA JUGA:

Mengingat tidak ada seorang pun di Mars, musuh terbesar di game Mars First Logistics adalah keterbatasan diri sendiri dalam mengolah mobil kargo serta medannya yang berat. Pemain akan menjumpai jalan bebatuan yang sukar dilintasi.