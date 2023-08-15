Netflix Sedang Uji Coba Streaming Game di Banyak Perangkat

JAKARTA - Netflix sedang melakukan uji coba streaming game di banyak perangkat, mulai dari TV, Ponsel, hingga PC hanya menggunakan koneksi internet.

"Tujuan kami selalu memiliki game untuk semua orang, dan kami bekerja keras untuk bertemu dengan mereka yang berada dengan layanan yang mudah diakses, lancar, dan ada di mana-mana," tulis Wakil Presiden Game Netflix, Mike Verdu dalam blog resmi Netflix, dikutip Selasa (15/8/2023).

Sejauh ini uji coba tersebut memang masih terbatas. Ada dua game yang akan pertama dirilis oleh Netflix, yakni Oxenfee dan Molehew's Mining Adeventure.

Versi beta game ini baru tersedia terbatas untuk pelanggan di wilayah Inggris Raya dan Kanada. Namun Netflix berjanji akan menambahkan dukungan untuk lebih banyak perangkat nantinya.

Untuk memainkan game Netflix di TV, pengguna dalam menggunakan aplikasi kontroler yang baru saja dirilis oleh perusahaan. Saat pengguna ingin memainkan di TV maka akan ada QR yang bisa disambungkan dengan ponsel mereka.