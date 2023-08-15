Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Jenis-Jenis SIM yang Ada di Indonesia Beserta Fungsinya

Hafid Fuad , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |18:56 WIB
Jenis-Jenis SIM yang Ada di Indonesia Beserta Fungsinya
Ilustrasi mendapatkan SIM C untuk kendaraan bermotor (Foto: Yohanes Demo)
A
A
A

JAKARTA- Para pengendara kendaraan bermotor saat ini semakin penasaran dengan jenis-jenis SIM yang ada di Indonesia beserta fungsinya dan segera mengurusnya.

Rasa ingin tahu masyarakat kini seolah kian bertambah seiring beragamnya upaya dari kepolisian untuk membenahi tata cara prosedur mendapatkan SIM.

Misalnya dengan merevisi sirkuit ujian praktik untuk membuat SIM C yang awalnya menggunakan lintasan berbentuk zig-zag dan angka 8, kini berganti dengan bentuk S. Nampaknya strategi tersebut efektif untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat mengikuti aturan memiliki SIM.

Surat Izin Mengemudi atau SIM adalah dokumen resmi dari pihak berwenang di Indonesia yang memberikan izin kepada seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya.

Kemudian mengacu pada Perpol (Peraturan Kepolisian) No 5 Tahun 2021, pada Pasal 2 Ayat (2) disebutkan jika jenis SIM yang berlaku di Indonesia terdiri dari 3 jenis. Antara lain SIM Ranmor Perseorangan, SIM Ranmor Umum, dan SIM Internasional.

Untuk lebih jelasnya Okezone sudah merangkum dari berbagai sumber, Selasa (15/8/8/2023), mengenai jenis-jenis SIM yang ada di Indonesia beserta fungsinya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/11/3181133//bbnkb_untuk_pembangunan_jakarta-Ozor_large.jpg
Tak Hanya Urusan Administrasi, BBNKB Juga Wujud Kontribusi untuk Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/15/3169510//sim-FZWV_large.jpg
Syarat Bikin SIM C untuk Driver Ojol September 2025 dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/338/3145697//bengkel_mobil_di_karawaci_kebakaran_kerugian_capai_rp500_juta-9axm_large.jpg
Bengkel Mobil di Karawaci Kebakaran, Kerugian Capai Rp500 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/53/3140010//ilustrasi-xGkX_large.jpeg
Knalpot Racing Semakin Mengganggu Masyarakat, Polisi Keluarkan Imbauan untuk Bengkel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/320/3138038//proving_ground_bekasi-dsIc_large.jpg
RI Punya Fasilitas Uji Kendaraan Terbesar di Asean, Dukung Industri Otomotif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/53/3130623//bengkel_moge_di_dalam_cluster_depok-7ZCv_large.jpg
Viral Bengkel Moge di Dalam Cluster Depok, Bikin Warga dan Netizen Geram
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement