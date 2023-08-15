Tingkatkan Kualitas Pemungutan Retribusi, Bapenda Luncurkan Aplikasi R.O.S untuk Mewujudkan

JAKARTA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta terus berinovai, kali ini Bapenda jakarta berhasil melakukan Grand Launching Aplikasi Retribusi Online Sistem (R.O.S) yang berlangsung di Hotel Shangri-la Jakarta Pusat. Peluncuran resmi ini merupakan tahap menuju transformasi Pemungutan Retribusi untuk Mewujudkan Kemudahan dan Efisiensi.

R.O.S. merupakan pengembangan dari sistem pemungutan retribusi (e-Retribusi) yang fungsi utamanya adalah sebagai sistem pemungutan retribusi.

R.O.S menghadirkan kemudahan dalam pemungutan retribusi melalui platform online berupa website yang dapat diakses melalui alamat URL https://retribusi.jakarta.go.id/.

R.O.S yang nantinya akan diproyeksikan mengambil peran utama dalam pemungutan retribusi di Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi ini dapat diakses dengan mudah, kapan saja, dan di mana saja, memberikan fleksibilitas kepada para pemungut retribusi.

Transformasi e-Retribusi yang kini menjadi R.O.S menawarkan serangkaian fitur unggulan, di antaranya :

1. Fitur Pemungutan