Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tingkatkan Kualitas Pemungutan Retribusi, Bapenda Luncurkan Aplikasi R.O.S untuk Mewujudkan

Imam Rachmawan , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |12:13 WIB
Tingkatkan Kualitas Pemungutan Retribusi, Bapenda Luncurkan Aplikasi R.O.S untuk Mewujudkan
Foto: dok. Bapenda
A
A
A

JAKARTA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta terus berinovai, kali ini Bapenda jakarta berhasil melakukan Grand Launching Aplikasi Retribusi Online Sistem (R.O.S) yang berlangsung di Hotel Shangri-la Jakarta Pusat. Peluncuran resmi ini merupakan tahap menuju transformasi Pemungutan Retribusi untuk Mewujudkan Kemudahan dan Efisiensi.

R.O.S. merupakan pengembangan dari sistem pemungutan retribusi (e-Retribusi) yang fungsi utamanya adalah sebagai sistem pemungutan retribusi.

R.O.S menghadirkan kemudahan dalam pemungutan retribusi melalui platform online berupa website yang dapat diakses melalui alamat URL https://retribusi.jakarta.go.id/.

R.O.S yang nantinya akan diproyeksikan mengambil peran utama dalam pemungutan retribusi di Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi ini dapat diakses dengan mudah, kapan saja, dan di mana saja, memberikan fleksibilitas kepada para pemungut retribusi.

Transformasi e-Retribusi yang kini menjadi R.O.S menawarkan serangkaian fitur unggulan, di antaranya :

1. Fitur Pemungutan

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186614//gubernur_sumut_bobby_nasution-iEmx_large.jpeg
Banjir dan Longsor Putus Akses, Gubernur Bobby Nasution Terbang Bawa Bantuan ke Tapteng–Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186583//shopvaganza_mitra10-7X9N_large.jpg
Stop Boros! Ini 5 Alasan Shopvaganza Mitra10 Jadi Kunci Belanja Cerdas Konsumen Masa Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186553//spbg_ngagel-Cosa_large.jpeg
SPBG Ngagel Jadi Ujung Tombak Layanan BBG untuk Masyarakat Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/11/3186680//pnm_hijaukan_negeri-5aD7_large.jpeg
Komitmen PNM Hijaukan Negeri, Tumbuhkan Harapan dari Akar Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186486//pgn_siagakan_satgas_nataru_2025-mz3I_large.jpeg
PGN Siagakan Satgas Nataru 2025, Pastikan Pelayanan Terbaik Penyaluran Gas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186425//ilustrasi_penggunaan_alat_berat-VATR_large.jpg
Pajak Alat Berat, Penggerak Pembangunan Jakarta yang Lebih Baik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement