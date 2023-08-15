Melenggang di GIIAS 2023, Mitsubishi XFORCE Siap Ramaikan Pasar Otomotif Tanah Air

JAKARTA – Animo pecinta otomotif Tanah Air begitu tinggi saat mengunjungi ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (10/8/2023). Dalam kesempatan ini Mitsubishi Motors memperkenalkan mobil SUV teranyar andalannya, yaitu Mitsubishi XFORCE.

Mitsubishi XFORCE ini akan diproduksi di Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, tepatnya di Bekasi, Jawa Barat. Selain di Indonesia, tentu saja mobil compact SUV ini akan segera melenggang di negara-negara ASEAN lainnya dan juga Asia Selatan, Amerika Latin, Timur Tengah, serta Afrika.

President Director PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Atsushi Kurita mengungkapkan bahwa segmen compact SUV sudah hadir di pasar Indonesia sejak lama, namun belakangan popularitasnya terus naik.

“Dalam dua tahun terakhir, segmen ini telah tumbuh lebih dari 50 persen dengan banyak merek yang bermain, dan banyak pendatang baru yang diluncurkan secara agresif,” tuturnya saat Konferensi Pers di booth Mitsubishi Motors Hall 10, ICE BSD City, Tangerang, Banten.

Memasuki pasar di segmen ini, lanjutnya, Mitsubishi Motors akan berhadapan dengan kompetitor yang memiliki teknologi, model dan fitur terbaru yang menawarkan ragam pilihan yang luas untuk konsumen.

“Dengan pengembangan dari desain, fitur dan teknologi yang berdasar pada riset mendalam dan tes berdasarkan kebutuhan konsumen ASEAN, Mitsubishi XFORCE datang dengan kekuatan penuh untuk dapat menjadi teman perjalanan terbaik untuk perjalanan hidup masyarakat Indonesia,” ucapnya menambahkan.