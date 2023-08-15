Kalahkan Pesaingnya, Simak 5 Keunggulan Mitsubishi XFORCE Berikut Ini

JAKARTA – Mitsubishi XFORCE hadir membawa kenyamanan untuk para pecinta mobil SUV Tanah Air. Diperkenalkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, Mitsubishi XFORCE telah mencuri perhatian pengunjung dengan segala fitur dan kemewahan yang dipamerkan. Kendaraan dengan model compact SUV 5-seater ini telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan konsumen di ASEAN.

Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Atsushi Kurita mengungkapkan, kehadiran Mitsubishi XFORCE akan memberikan definisi baru pada segmen compact SUV di Indonesia yang sejalan dengan preferensi beragam konsumen yang menyiratkan kebutuhan akan mobil compact SUV yang mengakomodasi sisi futuristic, prestigious, dan comfort, ditunjang oleh layanan purna jual dalam tingkatan yang optimal.

“Mitsubishi XFORCE hadir di pasar populer yang telah diisi banyak merek dengan berbagai teknologi, model dan fitur yang ditawarkan kepada masyarakat. Untuk itu, Mitsubishi XFORCE harus menjadi Game Changer, seperti layaknya Xpander pada 2017 saat memasuki pasar Small MPV di Indonesia yang juga sangat populer saat itu,” tuturnya.

Bagi Anda yang penasaran dengan Mitsubishi XFORCE, berikut sederet keunggulan yang andal di kelasnya:

• Well-tuned suspension untuk kenyamanan berkendara di jalanan ASEAN

Mitsubishi XFORCE semakin gagah dengan memberikan kenyamanan dan keamanan yang unggul di kelasnya bagi penggunanya yang berkendara di jalanan ASEAN, salah satunya Indonesia.