Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kalahkan Pesaingnya, Simak 5 Keunggulan Mitsubishi XFORCE Berikut Ini

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |15:49 WIB
Kalahkan Pesaingnya, Simak 5 Keunggulan Mitsubishi XFORCE Berikut Ini
Mitsubishi XFORCE diperkenalkan di event GIIAS 2023, di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (10/8/2023). (Foto: dok. Mitsubishi Motors)
A
A
A

JAKARTA – Mitsubishi XFORCE hadir membawa kenyamanan untuk para pecinta mobil SUV Tanah Air. Diperkenalkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, Mitsubishi XFORCE telah mencuri perhatian pengunjung dengan segala fitur dan kemewahan yang dipamerkan. Kendaraan dengan model compact SUV 5-seater ini telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan konsumen di ASEAN.

Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Atsushi Kurita mengungkapkan, kehadiran Mitsubishi XFORCE akan memberikan definisi baru pada segmen compact SUV di Indonesia yang sejalan dengan preferensi beragam konsumen yang menyiratkan kebutuhan akan mobil compact SUV yang mengakomodasi sisi futuristic, prestigious, dan comfort, ditunjang oleh layanan purna jual dalam tingkatan yang optimal.

“Mitsubishi XFORCE hadir di pasar populer yang telah diisi banyak merek dengan berbagai teknologi, model dan fitur yang ditawarkan kepada masyarakat. Untuk itu, Mitsubishi XFORCE harus menjadi Game Changer, seperti layaknya Xpander pada 2017 saat memasuki pasar Small MPV di Indonesia yang juga sangat populer saat itu,” tuturnya.

Bagi Anda yang penasaran dengan Mitsubishi XFORCE, berikut sederet keunggulan yang andal di kelasnya:

• Well-tuned suspension untuk kenyamanan berkendara di jalanan ASEAN

Mitsubishi XFORCE semakin gagah dengan memberikan kenyamanan dan keamanan yang unggul di kelasnya bagi penggunanya yang berkendara di jalanan ASEAN, salah satunya Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186614//gubernur_sumut_bobby_nasution-iEmx_large.jpeg
Banjir dan Longsor Putus Akses, Gubernur Bobby Nasution Terbang Bawa Bantuan ke Tapteng–Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186583//shopvaganza_mitra10-7X9N_large.jpg
Stop Boros! Ini 5 Alasan Shopvaganza Mitra10 Jadi Kunci Belanja Cerdas Konsumen Masa Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186553//spbg_ngagel-Cosa_large.jpeg
SPBG Ngagel Jadi Ujung Tombak Layanan BBG untuk Masyarakat Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/11/3186680//pnm_hijaukan_negeri-5aD7_large.jpeg
Komitmen PNM Hijaukan Negeri, Tumbuhkan Harapan dari Akar Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186486//pgn_siagakan_satgas_nataru_2025-mz3I_large.jpeg
PGN Siagakan Satgas Nataru 2025, Pastikan Pelayanan Terbaik Penyaluran Gas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186425//ilustrasi_penggunaan_alat_berat-VATR_large.jpg
Pajak Alat Berat, Penggerak Pembangunan Jakarta yang Lebih Baik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement