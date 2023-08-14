Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

4 Fitur Baru WhatsApp yang Jarang Orang Tahu, Nomor 1 Bikin Kamu Aman Banget!

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |06:05 WIB
4 Fitur Baru WhatsApp yang Jarang Orang Tahu, Nomor 1 Bikin Kamu Aman Banget!
Fitur Video Instan WhatsApp (Foto: Meta)
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp baru-baru merilis sejumlah fitur baru untuk penggunanya. Bahkan ada empat fitur baru WhatsApp yang jarang diketahui orang banyak, tapi sangat berguna buat orang yang mengetahuinya. 

Seperti diberitakan Okezone Techno sebelumnya, Meta terus melakukan pembaharuan terhadap fitur-fitur WhatsApp. Bahkan dalam waktu dekat para pengguna bisa menjadwalkan panggilan video layaknya aplikasi meeting.

Akan tetapi mungkin di antara pembaca Okezone.com masih banyak yang kurang familiar apa saja fitur-fitur terbaru dari WhatsApp? Berikut empat fitur yang layak kamu coba.

4. Share Screen

Untuk menggunakan fitur ini pengguna hanya perlu melakukan panggilan video, kemudian pilih Share Icon. Lalu pilih aplikasi atau apapun file yang ingin pengguna bagikan kepada pengguna lainnya di dalam video.

Nantinya layar pengguna yang dibagikan ke pengguna lain akan otomatis berubah dalam format lanskap. Sementara ikon profil pengguna lain akan berada di kanan layar, layaknya sedang melakukan Zoom Meeting.

3. Video Instan

Suka kirim pesan suara di WhatsApp? Nah, sekarang kamu juga bisa melakukan hal serupa dalam format video. Untuk menggunakannya, pengguna tinggal membuka aplikasi Whatsapp lalu pilih orang atau grup yang ingin kalian inginkan. Lalu klik ikon microphone sekali hingga berubag menjadi ikon video.

Tahan ikon tersebut lalu proses perekaman akan segera dimulai. Pengguna juga bisa menggeser ke atas untuk mengunci dan melanjutkan proses perekaman tanpa harus menekan layar terlalu lama. Voila, pesan video singkat anda pun sudah terkirim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
