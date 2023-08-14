Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wuling Air ev Versi Murah Hadir di GIIAS 2023, Saingi SERES E1 B?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |21:47 WIB
Wuling Air ev Versi Murah Hadir di GIIAS 2023, Saingi SERES E1 B?
Wuling Air ev versi terjangkau hadir di GIIAS 2023. (Doc.
A
A
A

JAKARTA – Wuling Motors Indonesia resmi meluncurkan mobil listrik Wuling Air ev versi murah di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023.

Harganya yang turun, membuat beberapa fitur dihilangkan. Terpantau untuk versi murah dari mobil listrik mungil itu dibanderol Rp188,9 juta dengan status on the road (OTR) Jakarta, setelah dipotong insentif potongan PPN 10 persen, dari harga sebelumnya Rp206 juta.

“Pada varian ini, ada beberapa fitur yang disesuaikan. Contohnya jumlah airbags. Kalau Lite (hanya) ada satu untuk pengemudi, sementara varian lain ada dua,” kata Danang Wiratmoko, Product Planning Wuling Motors Indonesia, di GIIAS 2023, Senin (14/8/2023).

Yup, berdasarkan pantauan ketika masuk ke bagian dalam Wuling Air ev Lite, perbedaan langsung terlihat pada head unit dan panel instrumen.

Pada Air ev yang sudah beredar, head unit dan panel instrumen tersambung, sedangkan pada versi Lite dibuat lebih simpel.

Pada bagian dashboard hanya terdapat layar panel instrumen digital, sebagai pusat informasi mobil. Sedangkan Wuling menghilangkan pusat hiburannya, yang seharusnya berada tepat di atas rover AC.

Wuling Air ev Lite juga menggunakan kunci konvensional untuk menghidupkan mobil. Di mana pada varian yang lebih tinggi sudah menggunakan smart key atau sistem keyless untuk menghidupkan mobil. 

Perbedaan berikutnya yaitu Air ev Lite menggunakan rem tangan konvensional, bukan elektrik seperti yang tersemat pada varian yang lebih tinggi. Ini semua dilakukan sebagai upaya Wuling memangkas harga seminimal mungkin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/52/2904826/tampil-di-giias-semarang-2023-mazda-akui-jatim-dan-jateng-pasar-potensial-9uGYA0pGfq.jpeg
Tampil di GIIAS Semarang 2023, Mazda Akui Jatim dan Jateng Pasar Potensial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/52/2899771/giias-semarang-2023-diikuti-30-peserta-berlangsung-mulai-18-oktober-wg9ZKAUHQk.jpg
GIIAS Semarang 2023 Diikuti 30 Peserta, Berlangsung Mulai 18 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/52/2889807/pamerkan-beragam-model-mobil-listrik-giias-surabaya-2023-dihadiri-34-ribu-pengunjung-TmOWgjMVfz.jpg
Pamerkan Beragam Model Mobil Listrik, GIIAS Surabaya 2023 Dihadiri 34 Ribu Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/52/2886770/mitsubishi-xforce-mejeng-di-giias-surabaya-2023-segini-target-penjualannya-hoy3hQZQOD.jpeg
Mitsubishi XForce Mejeng di GIIAS Surabaya 2023, Segini Target Penjualannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/52/2886518/mitsubishi-meriahkan-giias-surabaya-2023-hadirkan-3-unit-test-drive-DSBjPQheKB.jpeg
Mitsubishi Meriahkan GIIAS Surabaya 2023, Hadirkan 3 Unit Test Drive
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/52/2883322/giias-2023-sambangi-surabaya-diramaikan-23-merek-kendaraan-zptUdM2b6K.jpg
GIIAS 2023 Sambangi Surabaya, Diramaikan 23 Merek Kendaraan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement