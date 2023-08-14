Wuling Air ev Versi Murah Hadir di GIIAS 2023, Saingi SERES E1 B?

JAKARTA – Wuling Motors Indonesia resmi meluncurkan mobil listrik Wuling Air ev versi murah di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023.

Harganya yang turun, membuat beberapa fitur dihilangkan. Terpantau untuk versi murah dari mobil listrik mungil itu dibanderol Rp188,9 juta dengan status on the road (OTR) Jakarta, setelah dipotong insentif potongan PPN 10 persen, dari harga sebelumnya Rp206 juta.

“Pada varian ini, ada beberapa fitur yang disesuaikan. Contohnya jumlah airbags. Kalau Lite (hanya) ada satu untuk pengemudi, sementara varian lain ada dua,” kata Danang Wiratmoko, Product Planning Wuling Motors Indonesia, di GIIAS 2023, Senin (14/8/2023).

Yup, berdasarkan pantauan ketika masuk ke bagian dalam Wuling Air ev Lite, perbedaan langsung terlihat pada head unit dan panel instrumen.

Pada Air ev yang sudah beredar, head unit dan panel instrumen tersambung, sedangkan pada versi Lite dibuat lebih simpel.

Pada bagian dashboard hanya terdapat layar panel instrumen digital, sebagai pusat informasi mobil. Sedangkan Wuling menghilangkan pusat hiburannya, yang seharusnya berada tepat di atas rover AC.

Wuling Air ev Lite juga menggunakan kunci konvensional untuk menghidupkan mobil. Di mana pada varian yang lebih tinggi sudah menggunakan smart key atau sistem keyless untuk menghidupkan mobil.

Perbedaan berikutnya yaitu Air ev Lite menggunakan rem tangan konvensional, bukan elektrik seperti yang tersemat pada varian yang lebih tinggi. Ini semua dilakukan sebagai upaya Wuling memangkas harga seminimal mungkin.