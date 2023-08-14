6 Jetbus Mewah Buatan Indonesia, Ada Kualitas Premium

DERETAN jetbus mewah buatan Indonesia membuat bangga masyarakat. Hal ini sering adanya kemajuan dalam pembuatan body bus atau karoseri yang tidak kalah dengan negara luar.

Salah satunya membuat sebuah produk bus dengan gaya double decker atau bus tingkat. Atau memiliki gaya bus dari chassis, mesin, interior, eksterior, aksesories hingga model dengan kualitas premium.

Berikut 6 bus jetbus mewah buatan Indonesia dilansir dari berbagai sumber:

1. Laksana Legacy Sky SR2 Double Decker

Jetbus pertama buatan Indonesia yang sempat tranding yakni berasal dari bus double decker keluaran karoseri Laksana. Bus dengan chassis scania seri K410B ini menawarkan kenyamanan yang luar biasa.

Pada Laksana Legacy Sky SR2 Double Decker dapat menampung 21 penumpang dengan konfigurasi 6 kursi kelas super eksekutif, 2 kursi sleeper seat di bagian bawah kursi kelas eksekutif di bagian atas dengan konfigurasi 2-2.