Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip Spesifikasi MG ZS X Power yang Meluncur di GIIAS 2023

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |07:43 WIB
Intip Spesifikasi MG ZS X Power yang Meluncur di GIIAS 2023
New MG ZS X Power (Foto: Muhamad Fadli/MPI)
A
A
A

JAKARTA – MG Motor Indonesia meluncurkan New MG ZS X Power di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, di ICE BSD City, Tangerang. Mobil yang masuk dalam SUV itu memadukan desain kuat, sporty, dan stylish.

Mengusung tema “Powerful in Design”, New MG ZS X Power memperlihatkan gaya desain yang sangat tangguh dan bergaya. Itu ditunjukkan melalui desain body kit pada bagian bemper depan, bemper belakang, dan skirt plate.

Mobil SUV ini memancarkan DNA Brit Dynamic dari MG, yang kini dipadukan dengan warna aksen mencolok. Penyematan ini membuat tampilannya sporty tapi tak meninggalkan kesan elegan.

Pada bemper depan, terdapat warna yang berbeda, sehingga memberikan daya tarik tersendiri. Selain itu, penyematan ini membuat tampilan depannya semakin sangar karena memiliki bentuk lekukan yang tegas.

Masuk ke bagian dalam, New MG ZS X Power mengusung tema two tone color dengan material soft touch. Ini memberikan suasa kabin yang terasa lebih mewah dengan sensasi British premium feel.

Mobil ini juga dilengkapi IMAX Panoramix Sunroof, AC dengan airpurifying PM2.5, serta pusat hiburan dengan dukungan Apple CarPlay dan Android Auto. Fitur baru seperti Automatic Power Lift Gate menambah kemewahan mobil ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/52/2904826/tampil-di-giias-semarang-2023-mazda-akui-jatim-dan-jateng-pasar-potensial-9uGYA0pGfq.jpeg
Tampil di GIIAS Semarang 2023, Mazda Akui Jatim dan Jateng Pasar Potensial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/52/2899771/giias-semarang-2023-diikuti-30-peserta-berlangsung-mulai-18-oktober-wg9ZKAUHQk.jpg
GIIAS Semarang 2023 Diikuti 30 Peserta, Berlangsung Mulai 18 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/52/2889807/pamerkan-beragam-model-mobil-listrik-giias-surabaya-2023-dihadiri-34-ribu-pengunjung-TmOWgjMVfz.jpg
Pamerkan Beragam Model Mobil Listrik, GIIAS Surabaya 2023 Dihadiri 34 Ribu Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/52/2886770/mitsubishi-xforce-mejeng-di-giias-surabaya-2023-segini-target-penjualannya-hoy3hQZQOD.jpeg
Mitsubishi XForce Mejeng di GIIAS Surabaya 2023, Segini Target Penjualannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/52/2886518/mitsubishi-meriahkan-giias-surabaya-2023-hadirkan-3-unit-test-drive-DSBjPQheKB.jpeg
Mitsubishi Meriahkan GIIAS Surabaya 2023, Hadirkan 3 Unit Test Drive
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/52/2883322/giias-2023-sambangi-surabaya-diramaikan-23-merek-kendaraan-zptUdM2b6K.jpg
GIIAS 2023 Sambangi Surabaya, Diramaikan 23 Merek Kendaraan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement