Intip Spesifikasi MG ZS X Power yang Meluncur di GIIAS 2023

JAKARTA – MG Motor Indonesia meluncurkan New MG ZS X Power di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, di ICE BSD City, Tangerang. Mobil yang masuk dalam SUV itu memadukan desain kuat, sporty, dan stylish.

Mengusung tema “Powerful in Design”, New MG ZS X Power memperlihatkan gaya desain yang sangat tangguh dan bergaya. Itu ditunjukkan melalui desain body kit pada bagian bemper depan, bemper belakang, dan skirt plate.

Mobil SUV ini memancarkan DNA Brit Dynamic dari MG, yang kini dipadukan dengan warna aksen mencolok. Penyematan ini membuat tampilannya sporty tapi tak meninggalkan kesan elegan.

Pada bemper depan, terdapat warna yang berbeda, sehingga memberikan daya tarik tersendiri. Selain itu, penyematan ini membuat tampilan depannya semakin sangar karena memiliki bentuk lekukan yang tegas.

Masuk ke bagian dalam, New MG ZS X Power mengusung tema two tone color dengan material soft touch. Ini memberikan suasa kabin yang terasa lebih mewah dengan sensasi British premium feel.

Mobil ini juga dilengkapi IMAX Panoramix Sunroof, AC dengan airpurifying PM2.5, serta pusat hiburan dengan dukungan Apple CarPlay dan Android Auto. Fitur baru seperti Automatic Power Lift Gate menambah kemewahan mobil ini.