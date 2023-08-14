Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Diam-diam Bus Volvo Sukses Bikin Gempar GIIAS 2023

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |07:21 WIB
Diam-diam Bus Volvo Sukses Bikin Gempar GIIAS 2023
Sebanyak tiga bus Volvo sukses bikin gempar GIIAS 2023. Uniknya mereka justru tidak ikut serta sebagai peserta pameran (Foto: Wahyu Sibarani/MPI)
A
A
A

LINI bus Volvo ternyata sukses bikin gempar ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023 (GIIAS) yang digelar di ICE BSD City,Tangerang pads 10-20 Agustus 2023.

Walau tidak jadi peserta, bus-bus Volvo justru tampil fenomenal di pameran otomotif itu karena dijadikan model andalan oleh tiga karoseri ternama di Indonesia yakni Laksana, Adi Putro, dan Tentrem.

Ambil contoh bus Volvo dengan sasis B11R yang ada di booth Tentrem. Bus yang berbalut Avante Grand Captain buatan Tentrem itu sukses mencuri perhatian pengunjung ICE BSD.

Tentrem berhasil mendandani sasis Volvo tersebut dengan tampilan yang istimewa. Tinggi menjulang, mewah, dan sangat nyaman.

Baju khas Avante garapan Tentrem membuat bus Volvo itu jadi semakin gagah. Tidak heran jika kemudian Tentrem menamakannya sebagai Avante Grand Captain.

Tidak kalah memesona adalah bus Volvo yang digarap oleh Laksana. Bus tingkat itu tampil menawan dengan body bus Legacy SR3 Double Decker.

Halaman:
1 2 3
      
