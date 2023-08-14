Cheat GTA 5 Uang Tak Terbatas: Kerja, Kerja, Kerja!

JAKARTA - Cheat Grand Theft Auto V (GTA 5) uang tak terbatas jadi salah satu cheat yang paling dicari. Oleh sebab itu banyak pemain yang menggunakan cheat ini baik saat bermain di PlayStation, Xbox, hingga PC.

Namun demikian Rockstar sejatinya telah memperbaharui game mereka agar pemain tidak dapat menggunakan cheat tersebut dalam mode apapun. Alasannya cukup sederhana, yakni agar mereka bermain secara normal dengan menjalankan misi mereka.

Tidak tanggung-tanggung, Rockstar bahkan sempat memberikan ancaman untuk pemain yang masih bandel menggunakan cheat uang terbatas akan memblokir mereka dari permainan GTA 5.

Bagaimana cara mendapatkan uang di GTA 5?

Lebih lanjut tidak ada cara instan untuk mendapatkan banyak uang di GTA 5. Pemain harus berinvestasi dengan mendapatkan bocoran harga saham yang akan datang, merampok, atau bekerja sebagai pembunuh bayaran.

Kabar baiknya masih ada cheat lain yang dapat pemain gunakan untuk mempermudah misi mereka dan mendapatkan banyak uang.

Berikut beberapa cheat GTA 5 yang bisa kamu coba di PlayStation dan PC:

BACA JUGA: GTA 6 Dirilis Paling Lama Tahun 2025

Cheat GTA 5 PS3 dan PS4:

- Peluru Tak Terbatas: L1, R1, Kotak, R1, Kiri, R2, R1, Kiri, Kotak, Bawah, L1, L1

- Putaran Amunisi Peledak: Kanan, Kotak, X, Kiri, R1, R2, Kiri, Kanan, Kanan, L1, L1, L1

- Serangan Jarak Dekat Eksplosif: Kanan, Kiri, X, Segitiga, R1, Bulat, Bulat, Bulat, L2

- Kebal (5 menit): Kanan, X, Kanan, Kiri, Kanan, R1, Kanan, Kiri, X, Segitiga

- Darah dan Armor: Lingkaran, L1, Segitiga, R2, X, Kotak, Lingkaran, Kanan, Kotak, L1, L1, L1

- Senjata dan Peluru Ekstra: Segitiga, R2, Kiri, L1, X, Kanan, Segitiga, Bawah, Kotak, L1, L1, L1

- Peluru Meledak: Kanan, Kotak, X, Kiri, R1, R2, Kiri, Kanan, Kanan, L1, L1, L1

- Peluru Api: L1, R1, Kotak, R1, Kiri, R2, R1, Kiri, Kotak, Kanan, L1, L1

- Bidikan Slow-motion: Kotak, L2, R1, Segitiga, Kiri, Kotak, L2, Kanan, X

- Gameplay Slow-motion: Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, Kotak, R2, R1

- Mode Mabuk: Segitiga, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, Lingkaran, Kiri

- Ganti Cuaca: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kotak

- Cheat GTA 5 Polisi Baik: R1, R1, Lingkaran, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan

- Polisi Bintang 1: R1, R1, Lingkaran, R2, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri

- Polisi Bintang 5: R1, R1, Lingkaran, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan

- Tinjuan Super: Kanan, Kiri, X, Segitiga, R1, Lingkaran, Lingkaran, Lingkaran, L2

- Loncat Super: Kiri, Kiri, Segitiga, Segitiga, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, R1, R2

- Gravitasi Bulan: Kiri, Kiri, L1, R1, L1, Kanan, Kiri, L1, Kiri

- Lari Cepat: Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, L2, L1, Kotak

- Berenang Cepat: Kiri, Kiri, L1, Kanan, Kanan, R2, Kiri, L2, Kanan

- Isi Kemampuan Instan: X, X, Kotak, R1, L1, X, Kanan, Kiri, X

- Parasut: Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, R2, Kiri, Kiri, Kanan, L1

- Terjun dari Angkasa: L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan