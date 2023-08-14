Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA 5 Uang Tak Terbatas: Kerja, Kerja, Kerja!

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |21:08 WIB
Cheat GTA 5 Uang Tak Terbatas: Kerja, Kerja, Kerja!
Cheat GTA 5 (foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Cheat Grand Theft Auto V (GTA 5) uang tak terbatas jadi salah satu cheat yang paling dicari. Oleh sebab itu banyak pemain yang menggunakan cheat ini baik saat bermain di PlayStation, Xbox, hingga PC.

Namun demikian Rockstar sejatinya telah memperbaharui game mereka agar pemain tidak dapat menggunakan cheat tersebut dalam mode apapun. Alasannya cukup sederhana, yakni agar mereka bermain secara normal dengan menjalankan misi mereka.

Tidak tanggung-tanggung, Rockstar bahkan sempat memberikan ancaman untuk pemain yang masih bandel menggunakan cheat uang terbatas akan memblokir mereka dari permainan GTA 5.

Bagaimana cara mendapatkan uang di GTA 5?

Lebih lanjut tidak ada cara instan untuk mendapatkan banyak uang di GTA 5. Pemain harus berinvestasi dengan mendapatkan bocoran harga saham yang akan datang, merampok, atau bekerja sebagai pembunuh bayaran.

Kabar baiknya masih ada cheat lain yang dapat pemain gunakan untuk mempermudah misi mereka dan mendapatkan banyak uang.

Berikut beberapa cheat GTA 5 yang bisa kamu coba di PlayStation dan PC:

Cheat GTA 5 PS3 dan PS4:

- Peluru Tak Terbatas: L1, R1, Kotak, R1, Kiri, R2, R1, Kiri, Kotak, Bawah, L1, L1

- Putaran Amunisi Peledak: Kanan, Kotak, X, Kiri, R1, R2, Kiri, Kanan, Kanan, L1, L1, L1

- Serangan Jarak Dekat Eksplosif: Kanan, Kiri, X, Segitiga, R1, Bulat, Bulat, Bulat, L2

- Kebal (5 menit): Kanan, X, Kanan, Kiri, Kanan, R1, Kanan, Kiri, X, Segitiga

- Darah dan Armor: Lingkaran, L1, Segitiga, R2, X, Kotak, Lingkaran, Kanan, Kotak, L1, L1, L1

- Senjata dan Peluru Ekstra: Segitiga, R2, Kiri, L1, X, Kanan, Segitiga, Bawah, Kotak, L1, L1, L1

- Peluru Meledak: Kanan, Kotak, X, Kiri, R1, R2, Kiri, Kanan, Kanan, L1, L1, L1

- Peluru Api: L1, R1, Kotak, R1, Kiri, R2, R1, Kiri, Kotak, Kanan, L1, L1

- Bidikan Slow-motion: Kotak, L2, R1, Segitiga, Kiri, Kotak, L2, Kanan, X

- Gameplay Slow-motion: Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, Kotak, R2, R1

- Mode Mabuk: Segitiga, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, Lingkaran, Kiri

- Ganti Cuaca: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kotak

- Cheat GTA 5 Polisi Baik: R1, R1, Lingkaran, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan

- Polisi Bintang 1: R1, R1, Lingkaran, R2, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri

- Polisi Bintang 5: R1, R1, Lingkaran, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan

- Tinjuan Super: Kanan, Kiri, X, Segitiga, R1, Lingkaran, Lingkaran, Lingkaran, L2

- Loncat Super: Kiri, Kiri, Segitiga, Segitiga, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, R1, R2

- Gravitasi Bulan: Kiri, Kiri, L1, R1, L1, Kanan, Kiri, L1, Kiri

- Lari Cepat: Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, L2, L1, Kotak

- Berenang Cepat: Kiri, Kiri, L1, Kanan, Kanan, R2, Kiri, L2, Kanan

- Isi Kemampuan Instan: X, X, Kotak, R1, L1, X, Kanan, Kiri, X

- Parasut: Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, R2, Kiri, Kiri, Kanan, L1

- Terjun dari Angkasa: L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/326/3053672/gta_v-qO6M_large.jpg
Cheat Senjata GTA 5 dan Daftar Kode Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/326/3043318/gta_5-p09r_large.jpg
Cheat GTA 5 PS3 Lengkap Karakter Kendaraan Senjata dan Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/326/3024373/gta_5-05RY_large.jpg
Cheat GTA 5 PC Terlengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/326/3021595/gta_5-rxFS_large.jpg
Cheat GTA 5 PS3 Uang Tak Terbatas, Selesaikan Misi dan Kerja Untuk Dapat Uang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/326/3011514/gta_v-pfEH_large.jpg
61+ Cheat GTA V Terlengkap untuk PS3, Xbox 360, Xbox One dan PC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/326/2999037/gta_5_switch-DPXK_large.jpg
Modder Berhasil Jalankan GTA 5 di Nintendo Switch
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement