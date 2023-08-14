Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Fakta Higgs Domino, Aplikasi Judi Online Berkedok Game yang Diblokir Kominfo

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:56 WIB
Fakta Higgs Domino, Aplikasi Judi Online Berkedok Game yang Diblokir Kominfo
Aplikasi judi online (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi minggu lalu menutup akses dan take down aplikasi judi online berkedok game, Higgs Domino Island. Dia memastikan sudah tidak ada lagi aplikasi tersebut di Google Play Store dan Apple Apps Store.

"Kita lakukan dengan pemutusan akses dan take down atas aplikasi Higgs Domino Island di Google Play Store dan Apple Apps. Ini sudah kita lakukan sekarang tidak ada lagi Domino Island di Google Play Store dan Apple Apps," kata Budi di Media Center Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

 Menkominfo Budi Arie Setiadi Beberkan Data Judi Online" alt=""Menkominfo" width=""100%"" />" style="">

Budi menambahkan pihaknya melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo juga melakukan pemblokiran ribuan situs dan puluhan aplikasi serupa yang menyerupai game.

"Kami juga melakukan pemblokiran ribuan situs dan puluhan aplikasi serupa termasuk aplikasi yang menyerupai gim," ujarnya.

Lantas bagaimana game Higgs Domino Island bisa eksis begitu lama di PlayStore dan AppStore? Berikut faktanya.

Ada sejak 2018

Jika Okezone Techno buka layanan Play Store tertulis bahwa game ini telah ada sejak tahun 2018 lalu. Eksitensinya juga berlangsung cukup lama dan sudah diunduh sebanyak 50 juta kali di Play Store.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/338/3039815/kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_ade_ary_syam_indradi-Q5fc_large.jpg
Ini Taktik Bandar Sabung Ayam di Jatiasih Bekasi yang Ogah Rugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/338/3039422/penjara-MFlH_large.jpg
Polisi Tetapkan 58 Orang Tersangka Judi Sabung Ayam di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/54/2860295/jika-iklankan-judi-slot-influencer-bisa-ditindak-8aMlMqSAxf.jpg
Jika Iklankan Judi Slot, Influencer Bisa Ditindak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184972//penjara-OyhE_large.jpg
48 WNI Ditangkap dalam Operasi Besar-besaran Online Scam di Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184787//judi_online-MALi_large.jpeg
3 Cara Efektif Menghapus Akun Judi Slot Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184162//judi_online-0bpr_large.jpg
Ancam Generasi Muda, Aparat Penegak Hukum Diminta Basmi Judi Online
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement