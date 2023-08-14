Fakta Higgs Domino, Aplikasi Judi Online Berkedok Game yang Diblokir Kominfo

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi minggu lalu menutup akses dan take down aplikasi judi online berkedok game, Higgs Domino Island. Dia memastikan sudah tidak ada lagi aplikasi tersebut di Google Play Store dan Apple Apps Store.

"Kita lakukan dengan pemutusan akses dan take down atas aplikasi Higgs Domino Island di Google Play Store dan Apple Apps. Ini sudah kita lakukan sekarang tidak ada lagi Domino Island di Google Play Store dan Apple Apps," kata Budi di Media Center Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

Budi menambahkan pihaknya melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo juga melakukan pemblokiran ribuan situs dan puluhan aplikasi serupa yang menyerupai game.

"Kami juga melakukan pemblokiran ribuan situs dan puluhan aplikasi serupa termasuk aplikasi yang menyerupai gim," ujarnya.

Lantas bagaimana game Higgs Domino Island bisa eksis begitu lama di PlayStore dan AppStore? Berikut faktanya.

Ada sejak 2018

Jika Okezone Techno buka layanan Play Store tertulis bahwa game ini telah ada sejak tahun 2018 lalu. Eksitensinya juga berlangsung cukup lama dan sudah diunduh sebanyak 50 juta kali di Play Store.