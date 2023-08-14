JAKARTA - Daftar cheat GTA 5 PS3, PS4, PC lewat nomor telepon menjadi informasi paling dicari oleh penggemar game ini.
Meskipun merupakan seri game GTA dengan penjualan tertinggi, namun GTA 5 tetap menyajikan cheat demi memanjakan pemainnya sesuai dengan seri pendahulunya.
Fitur cheat justru menjadi salah satu elemen yang membuat game ini bertahan hingga hari ini. Terhitung sudah 9 tahun game ini berdiri, mulai dari GTA San Andreas sampai GTA 5.
Penasaran dengan daftar cheat GTA 5 PS3, PS4, PC lewat nomor telepon? Berikut informasinya telah sportstars rangkum dari berbagai sumber;
Daftar Cheat GTA 5 PS3, PS4, PC Lewat Nomor Telepon: Karakter, Kendaraan Lengkap
Cheat GTA 5 PS3, PS4, PC Lewat Nomor Telepon - Karakter
Mode Mabuk: 1-999-547-861
Peluru Meledak: 1-999-444-439
Tinju Meledak: 1-999-462-842-637