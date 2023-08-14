Cheat Mortal Kombat PS3 Lengkap dan Banyak Diburu Gamers

Salah satu cheat yang banyak diburu gamers adalah Mortal Kombat PS3/Foto: Istimewa

JAKARTA - Cheat Mortal Kombat PS3 lengkap banyak diburu para gamers atau penggemarnya. Terlebih game Mortal Kombat adalah salah satu jenis game yang banyak digemari berbagai kalangan.

Mortal Kombat adalah game pertarungan yang dikembangkan dan dirilis oleh Midway pertama kali pada tahun 1992. Saat ini game Mortal Kombat sudah memiliki banyak versi dan bisa dimainkan di berbagai platform.

Salah satu seri Mortal Kombat yang paling populer adalah Mortal Kombat Seri 9 yang bisa dimainkan di platform Playstation 3. Hingga saat ini game Mortal Kombat ini masih sangat eksis dikalangan pecinta PS3.

Seperti game Playstation pada umumnya, game ini juga memiliki berbagai cheat yang bisa digunakan untuk membantu para gamernya menyelesaikan misi permainan. Berikut Sportstars.id akan mengulas informasinya;

Cheat Mortal Kombat PS3 Lengkap

Armless Kombat = 911 911

Blocking Disabled = 020 020

Breakers Disabled = 090 090

Dark Kombat = 022 022

Dream Kombat = 222 555

Enhance Moves Disabled = 051 150

Explosive Kombat = 227 227