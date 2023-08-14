Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat Mortal Kombat PS3 Lengkap dan Banyak Diburu Gamers

Intan Rachmasari , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |12:27 WIB
Cheat Mortal Kombat PS3 Lengkap dan Banyak Diburu Gamers
Salah satu cheat yang banyak diburu gamers adalah Mortal Kombat PS3/Foto: Istimewa
A
A
A

JAKARTA - Cheat Mortal Kombat PS3 lengkap banyak diburu para gamers atau penggemarnya. Terlebih game Mortal Kombat adalah salah satu jenis game yang banyak digemari berbagai kalangan.

Mortal Kombat adalah game pertarungan yang dikembangkan dan dirilis oleh Midway pertama kali pada tahun 1992. Saat ini game Mortal Kombat sudah memiliki banyak versi dan bisa dimainkan di berbagai platform.

Salah satu seri Mortal Kombat yang paling populer adalah Mortal Kombat Seri 9 yang bisa dimainkan di platform Playstation 3. Hingga saat ini game Mortal Kombat ini masih sangat eksis dikalangan pecinta PS3.

Seperti game Playstation pada umumnya, game ini juga memiliki berbagai cheat yang bisa digunakan untuk membantu para gamernya menyelesaikan misi permainan. Berikut Sportstars.id akan mengulas informasinya;

Cheat Mortal Kombat PS3 Lengkap

Armless Kombat = 911 911

Blocking Disabled = 020 020

Breakers Disabled = 090 090

Dark Kombat = 022 022

Dream Kombat = 222 555

Enhance Moves Disabled = 051 150

Explosive Kombat = 227 227

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183528//games-GoSu_large.jpg
Tidak Cukup Game Online, Regulasi Total Platform Digital Pascaledakan SMAN 72
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176419//playstation_6-i5q0_large.jpg
Komentar Bos Sony Beri Petunjuk soal Jadwal Rilis PS 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/326/3165992//minecraft-zSXp_large.jpg
5 Game Gratis yang Mirip Minecraft
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/326/3164786//mpl-vcmr_large.jpg
India Bakal Larang Game Online Berbasis Uang, Sejumlah Startup Berhenti Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/326/3163464//roblox-Fqal_large.jpg
Digugat karena Bahayakan Anak, Roblox Batasi Akses Game
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/326/3163108//gta_vi-61I0_large.jpg
GTA 6 Rilis 2026: Harga, Fitur, dan Bocoran Terbaru
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement