JAKARTA - Cheat Mortal Kombat PS3 lengkap banyak diburu para gamers atau penggemarnya. Terlebih game Mortal Kombat adalah salah satu jenis game yang banyak digemari berbagai kalangan.
Mortal Kombat adalah game pertarungan yang dikembangkan dan dirilis oleh Midway pertama kali pada tahun 1992. Saat ini game Mortal Kombat sudah memiliki banyak versi dan bisa dimainkan di berbagai platform.
Salah satu seri Mortal Kombat yang paling populer adalah Mortal Kombat Seri 9 yang bisa dimainkan di platform Playstation 3. Hingga saat ini game Mortal Kombat ini masih sangat eksis dikalangan pecinta PS3.
Seperti game Playstation pada umumnya, game ini juga memiliki berbagai cheat yang bisa digunakan untuk membantu para gamernya menyelesaikan misi permainan. Berikut Sportstars.id akan mengulas informasinya;
Cheat Mortal Kombat PS3 Lengkap
Armless Kombat = 911 911
Blocking Disabled = 020 020
Breakers Disabled = 090 090
Dark Kombat = 022 022
Dream Kombat = 222 555
Enhance Moves Disabled = 051 150
Explosive Kombat = 227 227