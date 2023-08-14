Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mark Zuckerberg Sudah Tak Peduli dengan Pertarungan Vs Elon Musk

Muhammad Pratama Supriyadillah , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |06:30 WIB
Mark Zuckerberg Sudah Tak Peduli dengan Pertarungan Vs Elon Musk
Mark Zuckerberg Vs Elon Musk (Foto: BBC)
A
A
A

PERTARUNGAN antara dua miliarder, Elon Musk dan Mark Zuckerberg, tak kunjung terjadi. Zuckerberg pun sudassh tak peduli dengan wacana tersebut dan move on.

Sebelumnya, Elon Musk yang merupakan pemilik X (atau Twitter), mengungkapkan bahwa dirinya siap menghadapi Zuckerberg dalam sebuah 'cage fight'.

Zuckerberg pun mengiyakan wacana pertarungan tersebut dan sudah menawarkan tanggal pertarungan. Ia juga mengontak Dana White, pemilik UFC, untuk membantu menggelar pertarungan tersebut.

Sayangnya, laga itu tak kunjung terlaksana. Malah, Elon Musk terus beralasan dan sempat mengatakan bahwa dirinya membutuhkan operasi, lantaran dirinya sakit.

Hal ini membuat Zuckerberg sepertinya berpikir kalau Musk tak begitu serius mengajaknya adu jotos. Kini, pemilik Meta tersebut telah move on, dan tidak begitu peduli dengan wacana pertarungan itu.

"Saya pikir kita semua bisa setuju kalau Elon tidak begitu serius, dan waktunya move on," tutur Zuckerberg mengutip The Standard.

Halaman:
1 2
      
