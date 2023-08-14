Maxus Mifa 9 Tampil Perdana di GIIAS 2023, Cek Keunggulan Elektrifikasi dan Kemewahannya

Maxus memulai debutnya dengan Mifa 9 yang merupakan full-size MPV premium 7 seater pertama di Indonesia berteknologi full electric. (Foto: dok Agustina Wulandari/iNews Media Group)

TANGERANG – Maxus Mifa 9, MPV premium Full-Electric pertama di Indonesia hadir di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Kendaraan ini menampilkan keunggulan teknologi elektrifikasi dan kemewahan pada sebuah MPV premium.

Merek pabrikan mobil asal Tiongkok, ini tampil perdana di pameran GIIAS 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City pada 10 – 20 Agustus 2023. Digawangi PT Indomobil Wahana Trada selaku Agen Pemegang Merek (APM), Maxus tampil menduduki Hall 3A bersama dengan produk Indomobil lainnya.

Memulai debutnya di Tanah Air dengan Mifa 9, yang merupakan full-size MPV premium 7 seater pertama di Indonesia berteknologi full electric. Mobil ini diluncurkan di tengah tren kendaraan berbasis baterai yang terus meningkat dewasa ini.

Mobil ini menjadi kendaraan keluarga untuk mendukung mobilitas harian. Mulai dari melakukan pekerjaan kantor, menikmati hiburan, mengerjakan pekerjaan rumah, sampai dengan gaming saat bepergian.

Kendaraan ini akan membuat perjalanan Anda dan keluarga semakin nyaman dan praktis. “Kami hadir di Indonesia di bawah Indomobil Group. Mifa 9 merupakan kendaraan listrik berbasis baterai atau BEV dengan zero emission dan zero noise," ujar Andry Ciu, Advisory Board Indomobil Group.

Menurutnya, kombinasi dari performa, pengendalian, desain, dan keselamatan menjadikan kendaraan ini menjamin kepuasan konsumen MPV keluarga Indonesia dalam setiap perjalanan.