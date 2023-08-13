Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Begini Cara Test Drive atau Test Ride Mobil dan Motor Baru di GIIAS 2023

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |15:10 WIB
Begini Cara <i>Test Drive</i> atau <i>Test Ride</i> Mobil dan Motor Baru di GIIAS 2023
Test drive di GIIAS 2023 (Foto: MPI/Muhamad Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA – Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023 (GIIAS 2023), di ICE BSD City, Tangerang, pada 10-20 Agustus, menyajikan area Test Ride dan Test Drive, sehingga pengunjung bisa menjajal sejumlah mobil dan motor terbaru yang dipamerkan.

Sekadar informasi, terdapat toga zona pengujian yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk mencoba mobil dan motor yang diinginkan. Area Test Ride berada di Loading Dock Hall 2, kemudian area Test Drive A berada di Loading Dock Hall 3-3A, dan area Test Drive B berada pada Loading Dock Hall 6-9.

 

Selain menyajikan pameran teknologi otomotif terkini yang atraktif, GIIAS 2023 juga menyajikan beragam hal unik termasuk test drive mobil dan motor baik listrik maupun konvensional yang ikut meramaikan GIIAS 2023.

Pengunjung yang ingin melakukan test drive, wajib memiliki lisensi berkendara SIM A yang masih berlaku, memakai sabuk pengaman, membuka kaca kendaraan dan wajib mematuhi segala peraturan yang ada pada area-area tersebut.

Sedangkan untuk melakukan test ride tentu pengunjung juga harus memiliki SIM C yang masih berlaku, menggunakan helm untuk melakukan test ride motor, serta mematuhi segala rambu-rambu yang ada.

Telusuri berita ototekno lainnya
