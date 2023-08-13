Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Punya Desain Nyeleneh, Keyboard Ini Bikin Pengguna Ngetik dengan Cepat

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |07:40 WIB
Punya Desain Nyeleneh, Keyboard Ini Bikin Pengguna <i>Ngetik</i> dengan Cepat
Keyboard dengan desain aneh (Foto: Gizmochina)
JAKARTA - Seakan tidak ada habisnya, evolusi komponen keyboard komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Saat ini bahkan sudah ada keyboard dengan desain nyeleneh yang diklaim mampu membuat penggunanya mengetik dengan cepat.

Keyboard ini bernama Keychron K11 Pro Alice-Style Mechanical di mana bagian keyboardnya terbagi menjadi dua dengan tiap keyboard dibuat tidak sejajar. Semakin ke tengah, keyboard semakin dibuat melengkung ke bawah, seperti runtuh.

Dilansir dari Gizmochina, Minggu (13/8/2023), keyboard ini disebut sepenuhnya dapat disesuaikan dengan selera dan kenyamanan pengguna. Bentuknya dibuat seergonomis mungkin hingga memungkinkan pengguna mengrtik dengan cepat.

Terlepas dari desainnya, bingkai keyboard ini tetap merupakan satu bagian yang kohesif. Dengan desain tersebut, pengguna dapat mengistirahatkan pergelangan tangan mereka secara alami dan mengetik dengan lebih ergonomis.

Selain desainnya yang unik, keyboard memiliki MCU arsitektur ARM berdaya sangat rendah yang dilengkapi dengan flash 128K yang akan memberikan lebih banyak fleksibilitas. Itu diklaim memiliki tingkat polling 1000 Hz.

Keychron K11 Pro telah diluncurkan di China hari ini seharga 62 dolar AS atau setara Rp980 ribuan. Belum diketahui apakah keyboard ini akan dihadirkan juga di Indonesia. Kita tunggu saja perkembangan kabarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
