Awas! Miliaran Prosesor Intel Diduga Bocorkan Kata Sandi Pengguna

ANCAMAN dunia maya semakin marak dengan adanya pengambilan data-data pribadi. Salah satunya dengan mencuri atau membocorkan kata sandi seseorang.

Kini peneliti sekaligus pakar keamanan Google, Daniel Moghimi menemukan kerentanan pada sejumlah prosesor intel yang mempengaruhi data sensitif pengguna.

Dilansir dari Digital Trend, Minggu (13/8/2023), kasus ini disebut Downfall yang mempengaruhi miliaran prosesor Intel yang digunakan di komputer pengguna pribadi, maupun di server cloud.

Dalam keterangannya, Moghimi menekankan bahwa siapa saja dapat mengalami masalah tersebut meski tidak menggunakan prosesor Intel sekalipun. Soalnya Intel begitu mendominasi pasar server di dunia.

"Pengguna jahat dapat mengeksplotasi kerentanan Downfall untuk mencuri data dan kredensial dari pelanggan lain yang menggunakan komputer awan yang sama," jelasnya.

Moghimi menjelaskan jika kerentanan itu terjadi karena fitur pengoptimalan memori di prosesor Intel yang tidak sengaja mengungkap register perangkat keras internal ke perengkat lunak.