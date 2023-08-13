Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Awas! Miliaran Prosesor Intel Diduga Bocorkan Kata Sandi Pengguna

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |19:25 WIB
Awas! Miliaran Prosesor Intel Diduga Bocorkan Kata Sandi Pengguna
Prosesor Intel (Foto: Intel)
A
A
A

ANCAMAN dunia maya semakin marak dengan adanya pengambilan data-data pribadi. Salah satunya dengan mencuri atau membocorkan kata sandi seseorang. 

Kini peneliti sekaligus pakar keamanan Google, Daniel Moghimi menemukan kerentanan pada sejumlah prosesor intel yang mempengaruhi data sensitif pengguna.

Dilansir dari Digital Trend, Minggu (13/8/2023), kasus ini disebut Downfall yang mempengaruhi miliaran prosesor Intel yang digunakan di komputer pengguna pribadi, maupun di server cloud.

Dalam keterangannya, Moghimi menekankan bahwa siapa saja dapat mengalami masalah tersebut meski tidak menggunakan prosesor Intel sekalipun. Soalnya Intel begitu mendominasi pasar server di dunia.

"Pengguna jahat dapat mengeksplotasi kerentanan Downfall untuk mencuri data dan kredensial dari pelanggan lain yang menggunakan komputer awan yang sama," jelasnya.

Moghimi menjelaskan jika kerentanan itu terjadi karena fitur pengoptimalan memori di prosesor Intel yang tidak sengaja mengungkap register perangkat keras internal ke perengkat lunak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/57/3020191/ilustrasi-6LXg_large.jpg
Intel Hentikan Pembangunan Pabrik Chip Senilai USD25 Miliar di Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/57/2945572/israel-siapkan-dana-rp49-triliun-untuk-pabrik-chip-intel-vGQ6PPrzo3.jpg
Israel Siapkan Dana Rp49 Triliun untuk Pabrik Chip Intel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/27/57/2446539/intel-siap-bikin-chip-untuk-qualcomm-dan-amazon-ME2rLJ5lql.jpg
Intel Siap Bikin Chip untuk Qualcomm dan Amazon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/30/16/2433060/intel-sebut-sapphire-rapids-tawarkan-high-bandwidth-memory-terintegrasi-igQr1BsqkZ.jpg
Intel Sebut Sapphire Rapids Tawarkan High Bandwidth Memory Terintegrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/04/16/2272494/intel-ungkap-prosesor-tiger-lake-terbaru-untuk-laptop-tipis-dDQ001pac5.jpg
Intel Ungkap Prosesor 'Tiger Lake' Terbaru untuk Laptop Tipis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/08/16/2259018/cpu-intel-generasi-ke-12-alder-lake-s-dukung-memori-ddr5-uMROTRUIPU.jpg
CPU Intel Generasi Ke-12 Alder Lake-S Dukung Memori DDR5
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement