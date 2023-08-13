Ini Bocoran Tampilan Fitur Panggilan Suara dan Video di Twitter

TWITTER atau yang sekarang dikenal dengan X, terus melakukan pembaruan untuk menarik pengguna mereka. Terbaru mereka akan segera merilis fitur panggilan suara dan video di platform microblogging tersebut.

Sebelumnya Bos X, Elon Musk sudah sempat mencoba fitur siaran langsung dalam platform miliknya. Namun, kini X juga akan sekaligus dilengkapi oleh panggilan video dan suara.

Kepastian itu dibocorkan oleh desainer X, Andrea Conway yang telah mencobanya. Meski tidak bicara terlalu banyak, namun dia menuliskan "baru saja menelepon seseorang di X," dikutip dari Gizchina, Minggu (13/8/2023).

Langkah besar ini memungkinkan seseorang untuk langsung melakukan panggilan suara, menambah obrolan, dan video secara live. Fitur ini pun sekaligus menyempurnakan "Scape" di Twitter yang sempat booming di masa Pandemi.

Namun demikian, seluruh fitur tersebut dikabarkan tetap bersifat publik dan tidak mendukung obrolan intim satu lawan satu. Fitur ini sendiri Sesuai dengan visi X yang ingin lepas dari embel-embel Twitter.