Cicilan Motor Listrik Honda EM1 e: Mulai Rp1 Jutaan Per Bulan

JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) baru saja meluncurkan motor listrik Honda EM1 e: di GIIAS 2023. Namun, motor listrik ini kabarnya akan dijual mulai dari Rp40 jutaan lengkap dengan baterainya.

Honda belum merilis harga resmi motor listrik EM1 e: yang mulai dipasarkan di Indonesia. Tetapi, produsen asal Jepang itu sudah memiliki kisaran harga, yakni mulai Rp40 juta sampai Rp45 jutaan.

Apabila motor listrik ini memenuhi syarat untuk masuk dalam program subsidi pemerintah sebesar Rp7 juta, maka konsumen masih perlu membayar mulai Rp33 jutaan. Untuk itu, dibutuhkan jasa pembiayaan agar memudahkan masyarakat untuk memilikinya.

Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor (AHM), Octavianus Dwi Putro, mengatakan pihaknya belum menentukan harga motor listriknya itu. Karena tujuan utama Honda meluncurkan motor listrik ini agar banyak orang mengenal produknya.

Namun, Octa mengungkapkan Honda telah membuka keran pemesanan untuk EM1 e:, dengan sistem booking fee. Nantinya, akan ada promo khusus bagi 100 pembeli pertama yang melakukan pemesanan di GIIAS 2023.

“Di GIIAS tidak ada target khusus. Pokoknya sebanyak mungkin konsumen kenal, kalau berkenan inden lebih dulu saja, supaya nanti cepat kebagian. Nanti ada (promo khusus) untuk 100 pembeli pertama, kemudian ada penawaran dari sisi paket kredit dan sebagainya,” ujarnya.