Cek Jadwal Shuttle Bus Gratis GIIAS 2023, Ada Lokasi Tambahan di Akhir Pekan

TANGERANG – Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, di ICE BSD City, Tangerang, digelar pada 10-20 Agustus. Untuk memanjakan pengunjung yang tidak membawa kendaraan pribadi, penyelenggara menyediakan shuttle bus gratis.

Shuttle bus yang disediakan tersedia di beberapa lokasi yang dekat dengan pusat keramaian dan moda transportasi umum. Ini memudahkan pengunjung untuk menemukan shuttle bus untuk menuju lokasi gelaran GIIAS 2023.

Berdasarkan unggahan dalam akun Instagram resmi @giias_id, titik jemput layanan shuttle bus gratis dapat ditemui di AEON Mall, The Breeze, Bintaro Jaya Exchange Mall, dan Stasiun Rawa Buntu.

Khusus untuk akhir pekan, penyelenggara menambah dua titik lokasi penjemputan dengan shuttle bus, yakni di Edutown 2 dan Pasar Intermoda. Untuk waktu kedatangannya juga berbeda di setiap lokasi, sesuai dengan jarak dan perkiraan kepadatan lalu lintas.

Penyelenggara menyiapkan setidaknya dua armada di masing-masing lokasi jemput layanan shuttle bus. Armada ini memiliki jadwal keberangkatan setiap 30 menit, pada hari kerja atau weekdays (Senin-Jumat), dan beroperasi pada pukul 10.00 WIB sampai 21.00 WIB.

Sementara khusus untuk akhir pekan (Sabtu dan Minggu), shuttle bus gratis GIIAS 2023 memiliki jadwal keberangkatan setiap 15 menit, yang beroperasi mulai 10.00 WIB sampai 21.00 WIB.

Untuk menggunakan layanan shuttle bus gratis tersebut, pengunjung dapat menggunakan transportasi umum, yakni Kereta Rel Listrik atau commuter line. Pengunjung hanya perlu turun di dua stasiun terdekat dari ICE BSD, yaitu Cisauk dan Rawa Buntu.

Berikut jadwal dan titik keberangkatan shuttle bus gratis ke GIIAS 2023: