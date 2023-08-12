Ada Diecast Murah di GIIAS 2023, Harga Jual Mulai Rp75 Ribu

JAKARTA - GAIKINDO Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2023, tidak hanya jadi ajang pamer kendaraan saja, tapi juga jadi tempat yang asyik untuk berburu diecast.

Ragam diecast bisa dijumpai di hall 1, Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang.

Menariknya, di lokasi ini ada banyak pilihan diecast yang ditawarkan dengan harga yang bervariatif.

Diecast dengan bandrol murah berlaku untuk diecast ukuran kecil, yakni skala 1:72 yang dibandrol dengan harga Rp75 ribuan. Sementara untuk skala di atasnya dibandrol mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Tersedia juga ragam jenis diecast dari berbagai merek kenamaan. Di antaranya ada Norev, Minichamps, Solido, Komatsu dan masih banyak lagi.