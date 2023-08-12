Tak Hanya iPhone 15, iPhone 14 Juga Akan Memiliki Port USB-C

PONSEL pintar terbaru dari Apple, iPhone 15, kabarnya akan dilengkapi dengan port USB-C. Ini guna mematuhi regulasi di zona Eropa. Akan tetapi, ternyata tak hanya iPhone 15 saja yang akan dipasangkan USB-C.

Ya, Apple sepertinya juga akan memasang port USB-C ke beberapa model iPhone 14. Itu berarti, Apple akan mulai membuang port Lightning, yang sudah lama mereka gunakan di perangkat mereka.

Melansir TechRadar, Apple memutuskan untuk memasang port USB-C ke iPhone terbaru mereka, serta beberapa model iPhone 14, lantaran ingin konsisten mematuhi regulasi yang ada di Eropa.

Mengingat, pemerintah Uni Eropa sudah memberikan peringatan kepada Apple, untuk segera mengganti port charging iPhone mereka, dari Lightning ke USB-C.

Peringatan tersebut disampaikan oleh Thierry Breton, Komisioner Industri Uni Eropa, pada Maret lalu.

"Perangkat yang tidak memenuhi persyaratan terkait charger perangkatnya, penjualannya tidak akan diakui di pasar Eropa," kata Breton mengutip TechRadar.

Dengan begitu, iPhone 15 kabarnya akan dilengkapi dengan charger Type-C. Begitu juga dengan beberapa model iPhone 14 yang masih akan dijual oleh Apple.

(Muhammad Pratama Supriyadillah)