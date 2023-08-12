Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Harus Tahu! Cara Membersihkan Mouse dengan Benar dan Detail

Muhammad Pratama Supriyadillah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |16:25 WIB
Harus Tahu! Cara Membersihkan Mouse dengan Benar dan Detail
Tetikus atau mouse
A
A
A

TAK bisa dipungkiri, perangkat tetikus atau biasa kita sebut mouse menjadi perangkat utama dalam mengoperasikan komputer. Oleh sebab itu, penting bagi para pengguna untuk membersihkan tetikus secara berkala.

Tentunya, tetikus zaman dulu dengan sekarang berbeda. Untuk menggerakkan sensor, tetikus dulu menggunakan sebuah trackball yang terbuat dari karet.

Sementara untuk sekarang, mouse telah dilengkapi dengan sensor optikal, sehingga lebih mulus dalam bergerak.

Trackball yang terbuat dari karet itu dulunya kerap membuat pengguna kerepotan, karena meninggalkan kotoran yang berasal dari gesekan dengan permukaan meja atau mousepad. Sehingga, mouse harus dibersihkan secara berkala.

Pun sudah tak lagi menggunakan trackball, nyatanya kebersihan perangkat keras tetap harus dijaga.

Salah satunya adalah tetikus yang bisa dibilang sering digunakan oleh pengguna.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gadget Laptop PC Hardware Tetikus Mouse
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/17/54/2832556/7-mouse-komputer-paling-mahal-di-dunia-dibuat-cuma-untuk-sultan-VNsKXgStqN.jpg
7 Mouse Komputer Paling Mahal di Dunia, Dibuat Cuma untuk Sultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/05/57/2759307/rekomendasi-mouse-gaming-low-budget-dijamin-kantong-aman-eu6oFbEKKc.jpg
Rekomendasi Mouse Gaming Low Budget, Dijamin Kantong Aman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/16/3185799//ilustrasi-Tz4s_large.jpg
Google Kembangkan Aluminium OS, Bawa Android ke PC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/611/3181671//kulit-nS5m_large.jpg
Cahaya Gadget Ternyata Bahaya Buat Kulit, Ini Pentingnya Pakai Sunscreen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/16/3174998//advan_workplus_air-XNke_large.jpeg
ADVAN Luncurkan Workplus Air: Laptop Tipis, Ringan, dan Bertenaga, Cek Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/16/3169185//advan_soulmate_x_hadir_dengan_desain_yang_tipis_dan_ringan-5yQO_large.jpeg
Laptop ADVAN Soulmate X Meluncur dengan Harga Rp2,4 Jutaan, Cek Spesifikasinya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement