Harus Tahu! Cara Membersihkan Mouse dengan Benar dan Detail

TAK bisa dipungkiri, perangkat tetikus atau biasa kita sebut mouse menjadi perangkat utama dalam mengoperasikan komputer. Oleh sebab itu, penting bagi para pengguna untuk membersihkan tetikus secara berkala.

Tentunya, tetikus zaman dulu dengan sekarang berbeda. Untuk menggerakkan sensor, tetikus dulu menggunakan sebuah trackball yang terbuat dari karet.

Sementara untuk sekarang, mouse telah dilengkapi dengan sensor optikal, sehingga lebih mulus dalam bergerak.

Trackball yang terbuat dari karet itu dulunya kerap membuat pengguna kerepotan, karena meninggalkan kotoran yang berasal dari gesekan dengan permukaan meja atau mousepad. Sehingga, mouse harus dibersihkan secara berkala.

Pun sudah tak lagi menggunakan trackball, nyatanya kebersihan perangkat keras tetap harus dijaga.

Salah satunya adalah tetikus yang bisa dibilang sering digunakan oleh pengguna.