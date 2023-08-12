Firefox di Android Akan Dapat Dukungan Extension

KABAR baik bagi para pengguna browser Mozilla Firefox di perangkat Android. Mozilla dikabarkan tengah bersiap-siap meluncurkan dukungan untuk penggunaan extension di Firefox edisi Android.

Jika benar adanya, maka Firefox akan menjadi satu-satunya browser major di Android yang mendukung ekosistem extension.

Melansir Betanews, Mozilla selaku pengembang Firefox mengatakan kalau hal tersebut akan aktif sebelum akhir tahun ini.

BACA JUGA: 5 Cara Bikin Browser Chrome Kamu Lebih Aman

Sejak tiga tahun lalu, Firefox hanya mendukung beberapa add-on saja. Perubahan ke dukungan penuh terkait extension ini pun menjadi salah satu hal yang sudah dinanti-nanti oleh para pengguna.

"Untuk beberapa tahun ke belakang, Firefox di perangkat Android hanya mendukung beberapa extension saja, lantaran kami fokus memperkuat fungsi utama Firefox Android, serta memahami apa yang para pengguna butuhkan," tulis pengumuman Mozilla kepada developernya, mengutip Betanews.