Cara Meluangkan Ruang Penyimpanan Google Drive

DI era serba digital, menyimpan sebuah file atau data tak perlu lagi di memori ponsel. Pengguna bisa menyimpannya di layanan cloud seperti Google Drive. Sayang, ukuran penyimpanan yang disediakan secara gratis oleh layanan cloud tak begitu besar.

Jika ingin memiliki ruang penyimpanan yang lebih besar, pengguna perlu membayar sejumlah uang. Tentu saja hal tersebut merepotkan mereka yang membutuhkan penyimpanan besar.

Untuk itu, ada beberapa tips yang bisa pengguna lakukan jika ingin menyimpan data-datanya dengan nyaman di ruang penyimpanan cloud, terutama Google Drive. Berikut Okezone rangkum.

1. Hapus File Berukuran Besar

Jika ada file yang berukuran besar namun sudah tidak digunakan lagi, ada baiknya dihapus saja. Lebih baik menghapus satu atau dua file berukuran besar, ketimbang menghapus banyak file berukuran kecil.

Hal yang sama juga ada baiknya diterapkan di Gmail, mengingat file yang tertera di dalam email kalian secara otomatis tersimpan di Google Drive.