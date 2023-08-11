Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Tips Mengatasi Laptop Lemot Jadi Ngebut

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |08:20 WIB
5 Tips Mengatasi Laptop Lemot Jadi <i>Ngebut</i>
Tips agar laptop tidak lemot (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Laptop menjadi perangkat yang dibutuhkan untuk bekerja secara mobile. Namun jika laptop lemot sering kali akan membuat pekerjaan kita menjadi terhambat.

Ada banyak alasan mengapa laptop menjadi lemot. Mulai dari RAM yang terlalu kecil, terkena virus, prosesor terlalu jadul, dan masih banyak lagi.

 

Tapi jangan khawatir, Okezone Techno akan memberikan lima tips untuk mengatas laptop lemot menjadi ngebut seperti laptop baru. Berikut ulasannya.

1. Pahami Spesifikasi Laptop

Sebaiknya cari tahu dulu spesifikasi laptop kamu punya. Hal ini penting untuk mengetahui apa saja aplikasi yang mendukung dengan spesifikasi laptop.

Jangan memaksakan juga laptop menjalankan aplikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi laptop. Hal ini jelas akan membuat laptop tidak sanggup dan menjadi lemot.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/57/2980961/msi-kenalkan-6-laptop-bertenaga-ai-dan-1-handheld-gaming-ABJOSNoDww.jpg
MSI Kenalkan 6 Laptop Bertenaga AI dan 1 Handheld Gaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/57/2965884/perbandingan-axioo-mybook-hype-5-dengan-advan-workpro-dan-asus-vivobook-14-pilih-mana-BOuS0qli1A.jpg
Perbandingan Axioo Mybook Hype 5, Advan WorkPro dan Asus Vivobook 14, Pilih Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/57/2965718/laptop-dicuri-di-bus-ditukar-buku-terduga-pelaku-hubungi-korban-minta-beri-tahu-password-fn7ChJHCnA.jpg
Laptop Dicuri di Bus Ditukar Buku, Terduga Pelaku Hubungi Korban Minta Beri Tahu Password
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/57/2963623/axioo-luncurkan-lini-laptop-hype-series-produk-inovatif-dengan-harga-yang-terjangkau-rLuMqirc6v.jpg
Axioo Luncurkan Lini Laptop Hype Series, Produk Inovatif dengan Harga yang Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/57/2961221/7-cara-menghubungkan-tws-ke-laptop-gampang-kok-1n4r4pNgpG.jpg
7 Cara Menghubungkan TWS ke Laptop, Gampang Kok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/57/2938259/5-tips-memilih-laptop-bekas-simak-biar-nggak-ketipu-KcVUVM4otO.jpg
5 Tips Memilih Laptop Bekas, Simak Biar Nggak Ketipu!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement