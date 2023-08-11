5 Tips Mengatasi Laptop Lemot Jadi Ngebut

JAKARTA - Laptop menjadi perangkat yang dibutuhkan untuk bekerja secara mobile. Namun jika laptop lemot sering kali akan membuat pekerjaan kita menjadi terhambat.

Ada banyak alasan mengapa laptop menjadi lemot. Mulai dari RAM yang terlalu kecil, terkena virus, prosesor terlalu jadul, dan masih banyak lagi.

Tapi jangan khawatir, Okezone Techno akan memberikan lima tips untuk mengatas laptop lemot menjadi ngebut seperti laptop baru. Berikut ulasannya.

1. Pahami Spesifikasi Laptop

Sebaiknya cari tahu dulu spesifikasi laptop kamu punya. Hal ini penting untuk mengetahui apa saja aplikasi yang mendukung dengan spesifikasi laptop.

Jangan memaksakan juga laptop menjalankan aplikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi laptop. Hal ini jelas akan membuat laptop tidak sanggup dan menjadi lemot.