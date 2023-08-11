Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Virgin Galactic Sukses Jalankan Penerbangan Wisata Luar Angkasa Berbayar Pertama

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |18:05 WIB
Virgin Galactic Sukses Jalankan Penerbangan Wisata Luar Angkasa Berbayar Pertama
Pesawat Virgin Galactic (Foto: Istimewa)
A
A
A

VIRGIN Galactic mencetak sejarah setelah berhasil menjalankan penerbangan wisata luar angkasa berbayar pertama di dunia. Penerbangan Galactic 02 itu diketahui dilakukan pada Kamis (10/8/2023) waktu Amerika Serikat. 

Penerbangan Galactic 02 terasa istimewa karena catatan bersejarah lainnya selain jadi penerbangan wisata luar angkasa berbayar pertama di dunia. Dalam penerbangan itu juga tercatat rekor lainnya yakni pasangan ibu-anak serta peraih medali Olimpiade pertama di dunia yang berhasil mencapai luar angkasa.

Mereka adalah Jon Goodwin yang pernah meraih medali emas Olimpiade 1972 di Munich, Jerman, serta ibu-anak Keisha Schahaff dan Anastatia Mayers.  

Momen ini juga jadi rekor manis buat Virgin Galactic karena mereka bisa membawa awak penumpang komersial yang tidak terlatih berkunjung ke luar angkasa. Perusahaan berhasil menerbangkan ketiga penumpang itu sejauh 88 kilometer dari Bumi dengan menggunakan pesawat VSS Unity.

Setelah sampai di lokasi tujuan ketiganya langsung diajak melihat-lihat Bumi dari luar angkasa. Mereka juga merasakan sensasi gravitasi nol yang membuat ketiga wisatawan bisa melayang.

Disebutkan Sky News, Jon Goodwin, Keischa Schahaff, dan Anastatia Mayers sudah memesan penerbangan tersebut sejak 2005. Saat itu mereka membayar tiket sebesar USD250.000 atau mencapai Rp3,7 miliar.

Halaman:
1 2
      
